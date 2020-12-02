***SKBNK* *SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.12.2020 17:54
***SKBNK******SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SEK, SKBNK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Samruk Kazyna Invest LLP tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891009
BIST
18:051.325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,20
|Açılış
|: 1.327
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.339
En Düşük
1.318
18:057,8792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0478
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,8792
En Düşük
7,7709
18:059,5320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0768
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,5320
En Düşük
9,4041
18:05462,51
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 5,67
|Açılış
|: 462,51
|
|Önceki Kapanış
|: 456,83
|
462,54
En Düşük
453,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALMAD
|2,64
|4.251.216
|% 10,00
|
|TKNSA
|14,67
|490.778.004
|% 9,97
|
|NIBAS
|77,75
|9.976.176
|% 9,97
|
|AYES
|12,46
|990.104
|% 9,97
|
|INVEO
|31,80
|44.845.266
|% 9,96
|
|DIRIT
|4,23
|693.859
|% -10,00
|
|RODRG
|15,23
|8.763.023
|% -9,99
|
|PAMEL
|23,10
|2.196.555
|% -9,98
|
|CASA
|79,00
|929.107
|% -8,99
|
|IZTAR
|14,05
|1.236.248
|% -6,21
|
|THYAO
|12,25
|4.366.406.657
|% -2,00
|
|GARAN
|9,22
|2.876.232.370
|% -0,11
|
|PGSUS
|63,55
|1.581.687.226
|% 1,03
|
|KRDMD
|5,05
|1.526.104.570
|% 2,23
|
|SISE
|6,89
|1.378.333.765
|% -0,43
|
|EKGYO
|2,17
|1.358.680.924
|% -0,91
|
|THYAO
|12,25
|4.366.406.657
|% -2,00
|
|YKBNK
|2,98
|985.002.354
|% -0,33
|
|GARAN
|9,22
|2.876.232.370
|% -0,11
|
|PETKM
|4,23
|1.307.239.161
|% -0,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8646
|7,8676
|% 0,46
|
|Euro
|9,5071
|9,5168
|% 0,65
|
|Sterlin
|10,4660
|10,5185
|% -0,13
|
|Frank
|8,7435
|8,7962
|% 0,87
|
|Riyal
|2,0911
|2,1016
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|14,65
|
|Altın Gr.
|462
|462
|5,34
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|2,00
|
|Tam
|3.026
|3.105
|5,65
|
|Yarım
|1.463
|1.502
|2,74
|
|Çeyrek
|734
|751
|1,36
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|23,99
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,01
|
|B. Petrol
|48,26
|48,26
|0,84
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BANVT
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 30.70 lira fiyatla işlem gören hissede 258, 466 adet işlem
-
17:58GSRAY
Yüzde 8.57 oranında artışla 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 226, 132, 052 adet işlem
-
17:57KLMSN
Yüzde 4.05 oranında artışla 22.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 751, 772 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 326 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 28, 354.00 milyon TL de
-
17:56SANEL
Yüzde 9.76 oranında artışla 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 790, 412 adet işlem