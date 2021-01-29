***SKBNK* *SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
29.01.2021 09:40
***SKBNK******SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SEK, SKBNK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Şekerbank Taş. Pers. Mun. Sos. Güv. Yard. San. Vakfı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905779
BIST
11:131.485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -13,07
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.490
En Düşük
1.474
11:137,3507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0165
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,3341
11:138,9033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0006
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8947
11:13437,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,68
|Açılış
|: 437,11
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
439,06
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler11:10
|PKENT
|1.524,60
|2.763.331
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.459,40
|1.154.985
|% 10,00
|
|GUBRF
|76,00
|659.769.828
|% 9,99
|
|ISKPL
|19,48
|313.160
|% 9,99
|
|MERIT
|158,80
|1.155.111
|% 9,97
|
|COSMO
|13,28
|105.775
|% -9,97
|
|INVEO
|120,40
|4.838.154
|% -9,95
|
|CMENT
|39,50
|300.319
|% -9,61
|
|UMPAS
|2,47
|24.700
|% -8,52
|
|KAPLM
|37,50
|1.060.833
|% -6,95
|
|GUBRF
|76,00
|659.769.828
|% 9,99
|
|KARSN
|5,32
|497.625.458
|% 6,61
|
|KOZAL
|115,90
|359.828.987
|% -1,28
|
|EKGYO
|2,34
|351.069.205
|% -1,27
|
|GARAN
|9,19
|347.145.297
|% -2,13
|
|EKGYO
|2,34
|351.069.205
|% -1,27
|
|KARSN
|5,32
|497.625.458
|% 6,61
|
|DOHOL
|3,76
|340.196.910
|% 1,08
|
|SKBNK
|1,47
|114.652.574
|% 0,68
|
|TSKB
|1,83
|123.656.153
|% 1,10
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3522
|7,3559
|% 0,30
|
|Euro
|8,9064
|8,9136
|% 0,11
|
|Sterlin
|10,0484
|10,0987
|% 0,06
|
|Frank
|8,2499
|8,2996
|% 0,31
|
|Riyal
|1,9585
|1,9683
|% 0,46
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.844
|1,99
|
|Altın Gr.
|437
|437
|2,65
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.964
|14,00
|
|Tam
|2.907
|2.982
|17,71
|
|Yarım
|1.405
|1.442
|8,57
|
|Çeyrek
|705
|721
|4,28
|
|Gümüş.Ons
|26,32
|26,36
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,12
|55,12
|0,02
|
Seans Raporu
11:10
daha fazla
-
11:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, GARAN, EREGL
-
11:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 56 kaybederek (% -0.87 ) 1, 311
-
11:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISKPL, TACTR, PKENT, GUBRF, BTCIM, MERIT, EMNIS, SNKRN
-
11:18
Tabandan işlem gören hisse senetleri : COSMO, INVEO
-
11:18
MEGAP, GUBRF, ESEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında