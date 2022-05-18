***SKBNK* *SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.05.2022 16:15
***SKBNK******SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SEK, SKBNK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Desmer Güvenlik Hizmetleri tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031139
BIST
16:322.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -6,95
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.412
En Düşük
2.382
16:3215,9774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0753
|Açılış
|: 16,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9830
En Düşük
15,7603
16:3216,8335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0763
|Açılış
|: 16,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8350
En Düşük
16,5955
16:32931,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,20
|Açılış
|: 931,60
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
934,08
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler16:32
|ORCAY
|21,90
|132.518.235
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|44.504.931
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.931.396
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,54
|137.801.297
|% 9,94
|
|LIDFA
|6,09
|10.344.998
|% 9,93
|
|LKMNH
|16,76
|15.283.312
|% -9,31
|
|SERVE
|24,60
|473.793
|% -7,17
|
|SMRTG
|23,28
|132.809.248
|% -6,66
|
|OZRDN
|10,40
|3.651.247
|% -6,22
|
|OYAYO
|8,27
|4.601.978
|% -6,13
|
|THYAO
|42,30
|3.893.935.056
|% 0,52
|
|SISE
|19,96
|1.872.042.180
|% 0,25
|
|GARAN
|15,00
|1.550.028.456
|% 0,20
|
|YKBNK
|4,33
|1.232.881.870
|% 1,64
|
|SAHOL
|19,46
|1.146.370.394
|% 0,21
|
|YKBNK
|4,33
|1.232.881.870
|% 1,64
|
|EKGYO
|2,62
|614.339.802
|% -0,38
|
|AKBNK
|8,01
|1.108.491.752
|% 2,04
|
|SKBNK
|1,17
|160.961.775
|% 0,00
|
|GARAN
|15,00
|1.550.028.456
|% 0,20
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9688
|15,9774
|% 0,47
|
|Euro
|16,8284
|16,8335
|% 0,46
|
|Sterlin
|19,7634
|19,8625
|% -0,26
|
|Frank
|15,9598
|16,0560
|% 0,10
|
|Riyal
|4,2453
|4,2666
|% 0,41
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-2,02
|
|Altın Gr.
|932
|932
|3,28
|
|Cumhuriyet
|6.218
|6.312
|54,00
|
|Tam
|6.187
|6.343
|51,26
|
|Yarım
|2.990
|3.068
|24,80
|
|Çeyrek
|1.500
|1.534
|12,40
|
|Gümüş.Ons
|21,60
|21,62
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,12
|0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,16
|
Seans Raporu
16:32
daha fazla
-
16:47SMRTG
Yüzde -6.66 oranında düşüşle 23.28 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 561, 611 adet işlem
-
16:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, KOZAA, KRDMD
-
16:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 94 kaybederek (% -0.32 ) 2, 134
-
16:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUSE, GSRAY, IMASM, ORCAY, LIDFA
-
16:46
MANAS, ORCAY, ULUSE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında