***SKBNK* *SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.06.2022 09:07
***SKBNK******SEK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SEK, SKBNK
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Desmer Güvenlik Hizmetleri tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035117
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.654
En Düşük
2.620
18:0516,6606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0872
|Açılış
|: 16,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,6800
En Düşük
16,5644
18:0517,8469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1054
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8469
En Düşük
17,7366
18:05984,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,00
|Açılış
|: 984,59
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
988,08
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISSEN
|24,14
|48.602.560
|% 0,42
|
|GMTAS
|2,85
|8.489.869
|% 0,00
|
|ELITE
|19,37
|17.579.335
|% 0,00
|
|ERCB
|37,62
|71.906.795
|% 0,00
|
|ENSRI
|16,48
|22.956.238
|% 0,00
|
|ACSEL
|50,35
|6.135.889
|% 0,00
|
|ADEL
|24,60
|5.233.005
|% 0,00
|
|ADESE
|0,78
|41.853.743
|% 0,00
|
|AEFES
|28,74
|63.677.876
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,27
|69.571.358
|% 0,00
|
|THYAO
|47,86
|5.066.621.395
|% 0,00
|
|SASA
|44,28
|4.440.231.645
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,10
|4.110.628.044
|% 0,00
|
|GARAN
|16,14
|3.077.474.046
|% 0,00
|
|SISE
|21,88
|2.691.610.540
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,10
|4.110.628.044
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,87
|1.094.383.928
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,98
|1.726.636.198
|% 0,00
|
|ODAS
|3,00
|938.073.341
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,19
|1.028.456.560
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6508
|16,6586
|% 0,51
|
|Euro
|17,8185
|17,8565
|% 0,65
|
|Sterlin
|20,6538
|20,7573
|% -0,17
|
|Frank
|17,0363
|17,1389
|% 0,27
|
|Riyal
|4,4267
|4,4489
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.841
|-0,58
|
|Altın Gr.
|985
|985
|4,22
|
|Cumhuriyet
|6.562
|6.661
|33,00
|
|Tam
|6.529
|6.691
|25,08
|
|Yarım
|3.156
|3.237
|12,13
|
|Çeyrek
|1.583
|1.618
|6,07
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,94
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|-0,03
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,41
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 59 artarak (% 1.61 ) 2, 376
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMSN, DAGHL, FLAP, RYSAS, KAPLM, TETMT, ULUUN, KRSTL, KNFRT
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17:59
TETMT, TUKAS, TRCAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
SANFM, EPLAS, YGGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında