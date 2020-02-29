***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.158.000 1.834 0 -165.654 62.153 -13.199 0 10.219 -54.199 0 1.403.852 346.670 0 2.749.676 40.870 2.790.546TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 60.152 0 0 -504.313 0 -444.161 -5.006 -449.167Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 60.152 0 0 -504.313 0 -444.161 -5.006 -449.167Yeni Bakiye(13) 1.158.000 1.834 0 -165.654 62.153 -13.199 0 10.219 5.953 0 1.403.852 -157.643 0 2.305.515 35.864 2.341.379Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89.398 89.398 -651 88.747Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 1 0 -264 15.969 3.821 0 10.245 -11.073 0 -131 0 0 18.568 5.136 23.704Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358.961 -359.961 0 -1.000 0 -1.000Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.000 0 -1.000 0 -1.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358.961 -358.961 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.158.000 1.835 0 -165.918 78.122 -9.378 0 20.464 -5.120 0 1.762.682 -517.604 89.398 2.412.481 40.349 2.452.830Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.158.000 1.835 0 -165.918 78.122 -9.378 0 20.464 -5.120 0 1.762.682 -428.206 0 2.412.481 40.349 2.452.830TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye(13) 1.158.000 1.835 0 -165.918 78.122 -9.378 0 20.464 -5.120 0 1.762.682 -428.206 0 2.412.481 40.349 2.452.830Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -767.847 -767.847 -14.368 -782.215Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 251.762 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251.762 0 251.762Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 419 16.325 4.159 0 3.735 12.302 0 19 277 0 37.236 1.136 38.372Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -388.860 388.860 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -388.860 388.860 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.158.000 1.835 0 86.263 94.447 -5.219 0 24.199 7.182 0 1.373.841 -39.069 -767.847 1.933.632 27.117 1.960.749Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER8.406.021 9.575.664 17.981.685 11.200.444 10.906.698 22.107.142GARANTİ VE KEFALETLER(1) 3.064.463 2.729.657 5.794.120 3.399.645 2.519.339 5.918.984Teminat Mektupları3.060.702 752.968 3.813.670 3.392.210 993.034 4.385.244Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler198.512 8.991 207.503 148.504 3.772 152.276Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları2.862.190 743.977 3.606.167 3.243.706 989.262 4.232.968Banka Kredileri0 16.980 16.980 0 132.949 132.949İthalat Kabul Kredileri0 16.980 16.980 0 132.949 132.949Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 134.982 134.982 1.976 260.858 262.834Belgeli Akreditifler0 134.982 134.982 1.976 260.858 262.834Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 664.394 664.394 0 174.680 174.680T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 664.394 664.394 0 174.680 174.680Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden3.761 1.160.333 1.164.094 5.459 957.818 963.277Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 2.935.397 418.343 3.353.740 2.587.245 86.990 2.674.235Cayılamaz Taahhütler2.454.090 410.742 2.864.832 2.050.562 84.759 2.135.321Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri115.692 400.526 516.218 22.231 73.933 96.164Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.199.039 10.216 1.209.255 976.300 10.826 987.126Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri404.793 0 404.793 341.685 0 341.685İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri9.278 0 9.278 10.032 0 10.032Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri536.957 0 536.957 473.944 0 473.944Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri510 0 510 501 0 501Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler187.821 0 187.821 225.869 0 225.869Cayılabilir Taahhütler(4) 481.307 7.601 488.908 536.683 2.231 538.914Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri479.676 0 479.676 535.704 0 535.704Diğer Cayılabilir Taahhütler1.631 7.601 9.232 979 2.231 3.210TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 2.406.161 6.427.664 8.833.825 5.213.554 8.300.369 13.513.923Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar924.000 0 924.000 936.000 0 936.000Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler924.000 0 924.000 936.000 0 936.000Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler1.482.161 6.427.664 7.909.825 4.277.554 8.300.369 12.577.923Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri102.488 212.931 315.419 447.560 672.968 1.120.528Vadeli Döviz Alım İşlemleri21.042 136.324 157.366 231.148 332.755 563.903Vadeli Döviz Satım İşlemleri81.446 76.607 158.053 216.412 340.213 556.625Para ve Faiz Swap İşlemleri1.242.606 6.017.429 7.260.035 3.371.929 6.908.365 10.280.294Swap Para Alım İşlemleri0 3.057.747 3.057.747 693.999 3.847.410 4.541.409Swap Para Satım İşlemleri1.242.606 1.803.564 3.046.170 2.327.930 1.865.237 4.193.167Swap Faiz Alım İşlemleri0 578.059 578.059 175.000 597.859 772.859Swap Faiz Satım İşlemleri0 578.059 578.059 175.000 597.859 772.859Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları106.888 149.163 256.051 458.065 610.742 1.068.807Para Alım Opsiyonları71.988 55.391 127.379 234.015 289.080 523.095Para Satım Opsiyonları34.900 93.772 128.672 224.050 321.662 545.712Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri30.179 29.701 59.880 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 29.701 29.701 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri30.179 0 30.179 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 18.440 18.440 0 108.294 108.294EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER458.687.548 243.790.901 702.478.449 436.117.794 224.698.837 660.816.631EMANET KIYMETLER4.775.039 2.010.475 6.785.514 4.261.936 1.578.609 5.840.545Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler531.617 497.060 1.028.677 513.304 436.509 949.813Tahsile Alınan Çekler2.176.684 123.290 2.299.974 1.807.316 135.081 1.942.397Tahsile Alınan Ticari Senetler77.997 590.226 668.223 64.174 158.429 222.603Tahsile Alınan Diğer Kıymetler2.580 606.414 608.994 2.124 682.216 684.340İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler1.986.160 193.485 2.179.645 1.875.017 166.374 2.041.391Emanet Kıymet Alanlar1 0 1 1 0 1REHİNLİ KIYMETLER449.996.905 240.620.506 690.617.411 427.323.477 221.791.699 649.115.176Menkul Kıymetler0 66 66 22.000 59 22.059Teminat Senetleri108.327.703 42.185.033 150.512.736 100.340.591 38.821.464 139.162.055Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul26.390.087 13.847.750 40.237.837 29.033.655 12.149.563 41.183.218Diğer Rehinli Kıymetler313.854.660 184.498.813 498.353.473 296.771.411 170.744.419 467.515.830Rehinli Kıymet Alanlar1.424.455 88.844 1.513.299 1.155.820 76.194 1.232.014KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER3.915.604 1.159.920 5.075.524 4.532.381 1.328.529 5.860.910BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI467.093.569 253.366.565 720.460.134 447.318.238 235.605.535 682.923.773Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-1.590.493 -1.076.062Alınan Faizler4.121.361 3.426.398Ödenen Faizler-3.193.535 -2.740.321Alınan Temettüler1.289 1.382Alınan Ücret ve Komisyonlar493.488 468.927Elde Edilen Diğer Kazançlar492.742 938.827Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar400.207 740.240Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-552.435 -504.420Ödenen Vergiler-19.167 -35.291Diğer-3.334.443 -3.371.804Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-839.172 -347.431Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-17.974 -22.979Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış5.065 -7.163Kredilerdeki Net (Artış) Azalış49.921 -293.612Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış(1) -662.158 308.328Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)129.888 -4.167.880Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)1.083.839 3.196.253Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-1.137.204 119.662Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(1) -290.549 519.960Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-2.429.665 -1.423.493YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları1.017.905 -762.000İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)-5.000 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)1.683 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-119.317 -398.456Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller155.944 115.317Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-23.288 -1.100.202Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar154.255 873.656Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 -366.124Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar844.892 155.215Diğer8.736 -41.406FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit1.089.708 6.408Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit2.288.791 1.770.037Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-1.373.873 -1.753.075İhraç Edilen Sermaye Araçları250.000 0Temettü Ödemeleri0 -1.000Kiralamaya İlişkin Ödemeler-75.210 -9.554Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(1) 127.338 334.200Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-194.714 -1.844.885Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(2) 2.044.583 3.889.468Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(3) 1.849.869 2.044.583Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)-782.215 88.747DİĞER KAPSAMLI GELİRLER38.143 23.409Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar20.970 24.237Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21.129 24.314Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)5.103 4.750Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.262 -4.827Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar17.173 -828Yabancı Para Çevrim Farkları4.871 10.245Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri15.548 -13.913Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.246 2.840TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-744.072 112.156Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.310.533 3.469.414 4.779.947 2.029.685 3.106.942 5.136.627Nakit ve Nakit Benzerleri709.358 3.423.072 4.132.430 1.002.175 2.866.083 3.868.258Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 692.108 2.907.972 3.600.080 930.193 2.689.044 3.619.237Bankalar(3) 6.617 501.649 508.266 34.699 171.320 206.019Para Piyasalarından Alacaklar12.500 13.484 25.984 53.365 5.827 59.192Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-1.867 -33 -1.900 -16.082 -108 -16.190Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 22.351 11.478 33.829 297.944 9.524 307.468Devlet Borçlanma Senetleri17.327 11.478 28.805 16.048 9.524 25.572Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar5.024 0 5.024 281.896 0 281.896Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 573.442 24.511 597.953 562.381 15.301 577.682Devlet Borçlanma Senetleri565.876 0 565.876 554.804 0 554.804Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler7.566 24.511 32.077 7.577 15.301 22.878Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar(2),(11) 5.382 10.353 15.735 167.185 216.034 383.219Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı5.382 10.353 15.735 167.185 216.034 383.219Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)16.398.683 7.442.708 23.841.391 17.075.998 8.087.659 25.163.657Krediler(5) 16.007.957 6.075.656 22.083.613 15.601.077 6.807.102 22.408.179Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 213.153 284.556 497.709 194.366 313.846 508.212Faktoring Alacakları452.544 0 452.544 443.913 0 443.913İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 1.863.071 1.093.511 2.956.582 2.452.249 976.473 3.428.722Devlet Borçlanma Senetleri1.857.166 327.577 2.184.743 2.447.744 293.076 2.740.820Diğer Finansal Varlıklar5.905 765.934 771.839 4.505 683.397 687.902Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-2.138.042 -11.015 -2.149.057 -1.615.607 -9.762 -1.625.369SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 595.163 0 595.163 320.984 0 320.984Satış Amaçlı595.163 0 595.163 320.984 0 320.984Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI600.137 0 600.137 612.829 0 612.829İştirakler (Net)(7) 4.236 0 4.236 4.236 0 4.236Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler4.236 0 4.236 4.236 0 4.236Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 595.901 0 595.901 608.593 0 608.593Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar595.901 0 595.901 608.593 0 608.593Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 875.052 3.831 878.883 708.376 3.456 711.832MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 127.262 0 127.262 94.111 0 94.111Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer127.262 0 127.262 94.111 0 94.111YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 79.005 0 79.005 61.125 0 61.125CARİ VERGİ VARLIĞI19.623 0 19.623 5.369 0 5.369ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 357.996 0 357.996 173.996 0 173.996DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 527.348 238.272 765.620 492.004 192.250 684.254VARLIKLAR TOPLAMI20.890.802 11.154.225 32.045.027 21.574.477 11.390.307 32.964.784YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 13.145.509 10.896.494 24.042.003 12.835.889 10.104.968 22.940.857ALINAN KREDİLER(3) 435.862 1.774.807 2.210.669 473.392 3.126.688 3.600.080PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 148.667 1.782 150.449 192.096 0 192.096İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 971.745 0 971.745 1.243.684 0 1.243.684Bonolar628.044 0 628.044 516.302 0 516.302Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler343.701 0 343.701 701.850 0 701.850Tahviller0 0 0 25.532 0 25.532FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2),(8) 47.687 17.642 65.329 30.261 91.824 122.085Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı47.687 17.642 65.329 30.261 91.824 122.085Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ57.856 0 57.856 554 0 554KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 189.294 2.221 191.515 12.363 12.744 25.107KARŞILIKLAR(9) 794.185 922 795.107 486.646 4.236 490.882Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı88.603 604 89.207 87.508 533 88.041Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar705.582 318 705.900 399.138 3.703 402.841CARİ VERGİ BORCU(10) 54.176 31 54.207 63.038 45 63.083ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(10) 60 0 60 1.532 0 1.532SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 452.177 507.347 959.524 452.571 451.050 903.621Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları452.177 507.347 959.524 452.571 451.050 903.621DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 463.712 122.102 585.814 505.778 422.595 928.373ÖZKAYNAKLAR(13) 1.920.461 40.288 1.960.749 2.423.436 29.394 2.452.830Ödenmiş Sermaye1.158.000 0 1.158.000 1.158.000 0 1.158.000Sermaye Yedekleri88.098 0 88.098 -164.083 0 -164.083Hisse Senedi İhraç Primleri1.835 0 1.835 1.835 0 1.835Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri86.263 0 86.263 -165.918 0 -165.918Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler89.228 0 89.228 68.744 0 68.744Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-2.404 33.785 31.381 -9.167 24.511 15.344Kar Yedekleri1.368.436 5.405 1.373.841 1.758.536 4.146 1.762.682Yasal Yedekler300.925 5.410 306.335 296.784 4.220 301.004Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler981.108 0 981.108 1.375.349 0 1.375.349Diğer Kar Yedekleri86.403 -5 86.398 86.403 -74 86.329Kar veya Zarar-806.262 -654 -806.916 -427.440 -766 -428.206Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı-36.985 -2.084 -39.069 -515.982 -1.622 -517.604Dönem Net Kâr veya Zararı-769.277 1.430 -767.847 88.542 856 89.398Azınlık Payları25.365 1.752 27.117 38.846 1.503 40.349YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI18.681.391 13.363.636 32.045.027 18.721.240 14.243.544 32.964.784Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 4.202.951 4.416.077Kredilerden Alınan Faizler3.681.877 3.607.364Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler41.532 59.996Bankalardan Alınan Faizler47.657 36.742Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler5.044 66.531Menkul Değerlerden Alınan Faizler344.885 564.809Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar4.982 4.059Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar90.479 50.987İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler249.424 509.763Finansal Kiralama Faiz Gelirleri47.607 56.556Diğer Faiz Gelirleri34.349 24.079FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -3.023.806 -2.906.150Mevduata Verilen Faizler-2.288.873 -2.174.145Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-194.150 -196.476Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-96.379 -163.960İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-306.790 -329.804Kiralama Faiz Giderleri-41.742 -3.102Diğer Faiz Giderleri-95.872 -38.663NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ1.179.145 1.509.927NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ382.590 360.116Alınan Ücret ve Komisyonlar493.488 468.927Gayri Nakdi Kredilerden75.352 77.611Diğer418.136 391.316Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-110.898 -108.811Gayri Nakdi Kredilere-2.220 -1.414Diğer-108.678 -107.397TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 1.358 1.382TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) -135.538 -116.761Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)78.227 18.304Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)-111.566 1.111.776Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-102.199 -1.246.841DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 492.742 88.894FAALİYET BRÜT KÂRI1.920.297 1.843.558BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -1.418.439 -452.888DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -190.406 -89.493PERSONEL GİDERLERİ (-)-547.385 -468.122DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -740.033 -725.472NET FAALİYET KARI (ZARARI)-975.966 107.583BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) -975.966 107.583SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 193.751 -18.836Cari Vergi Karşılığı-229 -18.153Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-20.164 -109.247Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi214.144 108.564SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) -782.215 88.747DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(10),(11) -782.215 88.747Grubun Karı (Zararı)-767.847 89.398Azınlık Payları Karı (Zararı)-14.368 -651Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) -0,67550000 0,07660000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823152BIST