***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.158.000 1.835 0 -165.918 78.122 -9.378 0 20.464 -5.120 0 1.762.682 -428.206 0 2.412.481 40.349 2.452.830TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye(13) 1.158.000 1.835 0 -165.918 78.122 -9.378 0 20.464 -5.120 0 1.762.682 -428.206 0 2.412.481 40.349 2.452.830Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 2.321 -846 0 0 0 -93.545 -92.070 4.237 -87.833Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 97Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -390.123 390.123 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -390.123 390.123 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.158.000 1.835 0 -165.918 78.122 -9.378 0 22.785 -5.966 0 1.372.559 -38.083 -93.545 2.320.411 44.683 2.365.094Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.158.000 1.835 0 86.263 94.447 -5.219 0 24.199 7.182 0 1.373.841 -806.916 0 1.933.632 27.117 1.960.749TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye(13) 1.158.000 1.835 0 86.263 94.447 -5.219 0 24.199 7.182 0 1.373.841 -806.916 0 1.933.632 27.117 1.960.749Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -5.123 0 0 4.453 -3.142 0 0 0 33.064 29.252 4.723 33.975Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 -7.920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7.920 0 -7.920Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 -1.278 0 40.375 -274 0 0 0 0 0 -50 -35.020 0 3.753 1.243 4.996Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -683.868 683.868 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -683.868 683.868 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.158.000 557 0 118.718 89.050 -5.219 0 28.652 4.040 0 689.923 -158.068 33.064 1.958.717 33.083 1.991.800Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER8.758.662 14.066.191 22.824.853 8.406.021 9.575.664 17.981.685GARANTİ VE KEFALETLER(1) 2.882.689 2.965.636 5.848.325 3.064.463 2.729.657 5.794.120Teminat Mektupları2.880.123 799.918 3.680.041 3.060.702 752.968 3.813.670Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler180.816 14.702 195.518 198.512 8.991 207.503Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları2.699.307 785.216 3.484.523 2.862.190 743.977 3.606.167Banka Kredileri0 18.576 18.576 0 16.980 16.980İthalat Kabul Kredileri0 18.576 18.576 0 16.980 16.980Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 112.514 112.514 0 134.982 134.982Belgeli Akreditifler0 112.514 112.514 0 134.982 134.982Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 835.126 835.126 0 664.394 664.394T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 835.126 835.126 0 664.394 664.394Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden2.566 1.199.502 1.202.068 3.761 1.160.333 1.164.094Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 2.780.340 1.682.889 4.463.229 2.935.397 418.343 3.353.740Cayılamaz Taahhütler2.471.167 1.674.617 4.145.784 2.454.090 410.742 2.864.832Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri57.436 1.662.308 1.719.744 115.692 400.526 516.218Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.204.577 12.309 1.216.886 1.199.039 10.216 1.209.255Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri430.683 0 430.683 404.793 0 404.793İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri6.984 0 6.984 9.278 0 9.278Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri555.847 0 555.847 536.957 0 536.957Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri433 0 433 510 0 510Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler215.207 0 215.207 187.821 0 187.821Cayılabilir Taahhütler(4) 309.173 8.272 317.445 481.307 7.601 488.908Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri307.673 0 307.673 479.676 0 479.676Diğer Cayılabilir Taahhütler1.500 8.272 9.772 1.631 7.601 9.232TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 3.095.633 9.417.666 12.513.299 2.406.161 6.427.664 8.833.825Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar924.000 0 924.000 924.000 0 924.000Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler924.000 0 924.000 924.000 0 924.000Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler2.171.633 9.417.666 11.589.299 1.482.161 6.427.664 7.909.825Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri308.673 629.852 938.525 102.488 212.931 315.419Vadeli Döviz Alım İşlemleri168.734 300.076 468.810 21.042 136.324 157.366Vadeli Döviz Satım İşlemleri139.939 329.776 469.715 81.446 76.607 158.053Para ve Faiz Swap İşlemleri1.679.739 7.162.988 8.842.727 1.242.606 6.017.429 7.260.035Swap Para Alım İşlemleri0 3.517.638 3.517.638 0 3.057.747 3.057.747Swap Para Satım İşlemleri1.679.739 2.394.030 4.073.769 1.242.606 1.803.564 3.046.170Swap Faiz Alım İşlemleri0 625.660 625.660 0 578.059 578.059Swap Faiz Satım İşlemleri0 625.660 625.660 0 578.059 578.059Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları152.423 290.320 442.743 106.888 149.163 256.051Para Alım Opsiyonları111.362 107.131 218.493 71.988 55.391 127.379Para Satım Opsiyonları41.061 183.189 224.250 34.900 93.772 128.672Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri30.798 32.580 63.378 30.179 29.701 59.880Futures Para Alım İşlemleri0 32.580 32.580 0 29.701 29.701Futures Para Satım İşlemleri30.798 0 30.798 30.179 0 30.179Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 1.301.926 1.301.926 0 18.440 18.440EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER457.472.006 263.594.770 721.066.776 458.687.548 243.790.901 702.478.449EMANET KIYMETLER2.896.310 2.235.365 5.131.675 4.775.039 2.010.475 6.785.514Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler533.462 548.277 1.081.739 531.617 497.060 1.028.677Tahsile Alınan Çekler2.270.921 233.548 2.504.469 2.176.684 123.290 2.299.974Tahsile Alınan Ticari Senetler83.935 600.263 684.198 77.997 590.226 668.223Tahsile Alınan Diğer Kıymetler2.580 639.594 642.174 2.580 606.414 608.994İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler5.411 213.683 219.094 1.986.160 193.485 2.179.645Emanet Kıymet Alanlar1 0 1 1 0 1REHİNLİ KIYMETLER450.827.227 260.132.057 710.959.284 449.996.905 240.620.506 690.617.411Menkul Kıymetler0 73 73 0 66 66Teminat Senetleri110.682.083 46.328.877 157.010.960 108.327.703 42.185.033 150.512.736Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul25.520.618 14.133.300 39.653.918 26.390.087 13.847.750 40.237.837Diğer Rehinli Kıymetler313.173.791 199.620.713 512.794.504 313.854.660 184.498.813 498.353.473Rehinli Kıymet Alanlar1.450.735 49.094 1.499.829 1.424.455 88.844 1.513.299KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER3.748.469 1.227.348 4.975.817 3.915.604 1.159.920 5.075.524BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI466.230.668 277.660.961 743.891.629 467.093.569 253.366.565 720.460.134Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-907.028 -434.983Alınan Faizler1.029.902 1.331.486Ödenen Faizler-416.387 -877.641Alınan Temettüler0 21Alınan Ücret ve Komisyonlar101.450 127.667Elde Edilen Diğer Kazançlar209.680 247.573Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar156.023 102.377Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-141.381 -134.809Ödenen Vergiler-8.861 -5.088Diğer-1.837.454 -1.226.569Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim1.144.338 819.210Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-20.455 -7.882Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış80 6.551Kredilerdeki Net (Artış) Azalış549.155 -671.450Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-149.941 38.397Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)539.127 504.140Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)110.030 1.450.459Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)113.691 -188.907Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)2.651 -312.098Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı237.310 384.227YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-315.730 538.401İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-28.232 -3.742Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller72.891 8.630Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-3.680 -23.288Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar33.028 27.207Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-406.354 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar24.724 555.809Diğer-8.107 -26.215FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-186.740 -77.885Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit570.847 383.114Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-777.000 -439.330İhraç Edilen Sermaye Araçları30.620 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-11.207 -21.669Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi249.719 39.460Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-15.441 884.203Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.849.869 2.044.583Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.834.428 2.928.786Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)39.034 -89.308DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-5.059 1.572Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-6.397 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-7.715 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.318 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar1.338 1.572Yabancı Para Çevrim Farkları4.480 2.418Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-3.934 -1.064Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler792 218TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)33.975 -87.736Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.309.362 3.637.037 4.946.399 1.310.533 3.469.414 4.779.947Nakit ve Nakit Benzerleri401.469 3.518.040 3.919.509 709.358 3.423.072 4.132.430Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 377.811 3.186.930 3.564.741 692.108 2.907.972 3.600.080Bankalar(3) 23.678 314.743 338.421 6.617 501.649 508.266Para Piyasalarından Alacaklar2.000 16.398 18.398 12.500 13.484 25.984Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-2.020 -31 -2.051 -1.867 -33 -1.900Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 43.598 10.575 54.173 22.351 11.478 33.829Devlet Borçlanma Senetleri36.610 10.575 47.185 17.327 11.478 28.805Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar6.988 0 6.988 5.024 0 5.024Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 857.136 23.245 880.381 573.442 24.511 597.953Devlet Borçlanma Senetleri543.248 0 543.248 565.876 0 565.876Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler313.888 23.245 337.133 7.566 24.511 32.077Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar(2),(11) 7.159 85.177 92.336 5.382 10.353 15.735Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı7.159 85.177 92.336 5.382 10.353 15.735Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)16.296.315 7.859.063 24.155.378 16.398.683 7.442.708 23.841.391Krediler(5) 15.590.530 6.280.595 21.871.125 16.007.957 6.075.656 22.083.613Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 207.334 318.184 525.518 213.153 284.556 497.709Faktoring Alacakları419.985 0 419.985 452.544 0 452.544İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 2.263.638 1.272.479 3.536.117 1.863.071 1.093.511 2.956.582Devlet Borçlanma Senetleri2.257.489 420.990 2.678.479 1.857.166 327.577 2.184.743Diğer Finansal Varlıklar6.149 851.489 857.638 5.905 765.934 771.839Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-2.185.172 -12.195 -2.197.367 -2.138.042 -11.015 -2.149.057SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 677.855 0 677.855 595.163 0 595.163Satış Amaçlı677.855 0 677.855 595.163 0 595.163Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI14.363 0 14.363 600.137 0 600.137İştirakler (Net)(7) 4.236 0 4.236 4.236 0 4.236Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler4.236 0 4.236 4.236 0 4.236Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 10.127 0 10.127 595.901 0 595.901Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar10.127 0 10.127 595.901 0 595.901Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 864.545 4.216 868.761 875.052 3.831 878.883MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 124.943 0 124.943 127.262 0 127.262Şerefiye0 0