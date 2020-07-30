***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.158.000 1.278 0 -175.996 61.807 -8.991 0 0 -4.545 0 1.736.546 -390.773 0 2.377.326 0 2.377.326TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye(13) 1.158.000 1.278 0 -175.996 61.807 -8.991 0 0 -4.545 0 1.736.546 -390.773 0 2.377.326 0 2.377.326Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 4.137 0 0 0 -250.290 -246.153 0 -246.153Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -390.773 390.773 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -390.773 390.773 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.158.000 1.278 0 -175.996 61.807 -8.991 0 0 -408 0 1.345.773 0 -250.290 2.131.173 0 2.131.173Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.158.000 1.278 0 75.766 77.310 -4.451 0 0 6.989 0 1.345.773 -684.082 0 1.976.583 0 1.976.583TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye(13) 1.158.000 1.278 0 75.766 77.310 -4.451 0 0 6.989 0 1.345.773 -684.082 0 1.976.583 0 1.976.583Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 -1.427 0 0 0 732 0 0 0 9.446 8.751 0 8.751Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 -14.491 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14.491 0 -14.491Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 -1.278 0 148.049 0 0 0 0 0 0 0 1.784 0 148.555 0 148.555Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -684.082 684.082 0 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -684.082 684.082 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.158.000 0 0 209.324 75.883 -4.451 0 0 7.721 0 661.691 1.784 9.446 2.119.398 0 2.119.398Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER7.767.588 12.797.813 20.565.401 8.132.231 9.536.457 17.668.688GARANTİ VE KEFALETLER(1) 2.870.546 3.077.942 5.948.488 3.064.006 2.727.752 5.791.758Teminat Mektupları2.850.711 799.927 3.650.638 3.060.245 751.063 3.811.308Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler198.145 16.135 214.280 198.512 8.991 207.503Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları2.652.566 783.792 3.436.358 2.861.733 742.072 3.603.805Banka Kredileri0 17.216 17.216 0 16.980 16.980İthalat Kabul Kredileri0 17.216 17.216 0 16.980 16.980Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 111.233 111.233 0 134.982 134.982Belgeli Akreditifler0 111.233 111.233 0 134.982 134.982Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar18.500 1.011.153 1.029.653 0 664.394 664.394T.C. Merkez Bankasına Cirolar18.500 1.011.153 1.029.653 0 664.394 664.394Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden1.335 1.138.413 1.139.748 3.761 1.160.333 1.164.094Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLER(1) 2.592.686 1.170.966 3.763.652 2.692.243 410.742 3.102.985Cayılamaz Taahhütler2.299.650 1.170.966 3.470.616 2.263.886 410.742 2.674.628Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri14.666 1.157.978 1.172.644 115.692 400.526 516.218Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.261.815 12.988 1.274.803 1.203.037 10.216 1.213.253Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri432.846 0 432.846 399.194 0 399.194İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri6.852 0 6.852 9.278 0 9.278Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri583.041 0 583.041 536.175 0 536.175Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri430 0 430 510 0 510Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Taahhütler(4) 293.036 0 293.036 428.357 0 428.357Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri293.036 0 293.036 428.357 0 428.357Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(2) 2.304.356 8.548.905 10.853.261 2.375.982 6.397.963 8.773.945Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar918.000 0 918.000 924.000 0 924.000Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler918.000 0 918.000 924.000 0 924.000Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler1.386.356 8.548.905 9.935.261 1.451.982 6.397.963 7.849.945Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri10.497 286.514 297.011 102.488 212.931 315.419Vadeli Döviz Alım İşlemleri6.811 142.095 148.906 21.042 136.324 157.366Vadeli Döviz Satım İşlemleri3.686 144.419 148.105 81.446 76.607 158.053Para ve Faiz Swap İşlemleri1.371.173 7.082.320 8.453.493 1.242.606 6.017.429 7.260.035Swap Para Alım İşlemleri0 3.190.505 3.190.505 0 3.057.747 3.057.747Swap Para Satım İşlemleri1.371.173 2.645.025 4.016.198 1.242.606 1.803.564 3.046.170Swap Faiz Alım İşlemleri0 623.395 623.395 0 578.059 578.059Swap Faiz Satım İşlemleri0 623.395 623.395 0 578.059 578.059Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları4.686 282.234 286.920 106.888 149.163 256.051Para Alım Opsiyonları1.802 139.835 141.637 71.988 55.391 127.379Para Satım Opsiyonları2.884 142.399 145.283 34.900 93.772 128.672Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 897.837 897.837 0 18.440 18.440EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER466.869.616 275.078.510 741.948.126 452.344.654 241.943.242 694.287.896EMANET KIYMETLER2.019.440 1.992.239 4.011.679 1.933.597 1.572.262 3.505.859Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler140.712 237.204 377.916 142.774 70.351 213.125Tahsile Alınan Çekler1.797.366 216.170 2.013.536 1.708.960 112.251 1.821.211Tahsile Alınan Ticari Senetler77.961 681.356 759.317 78.453 590.226 668.679Tahsile Alınan Diğer Kıymetler2.580 652.198 654.778 2.580 621.219 623.799İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler820 205.311 206.131 829 178.215 179.044Emanet Kıymet Alanlar1 0 1 1 0 1REHİNLİ KIYMETLER461.411.127 272.316.509 733.727.636 446.858.703 239.517.239 686.375.942Menkul Kıymetler0 77 77 0 66 66Teminat Senetleri113.927.747 47.705.489 161.633.236 107.968.329 41.401.345 149.369.674Emtia0 0 0 0 0 0Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul24.985.747 14.369.369 39.355.116 26.172.663 13.260.387 39.433.050Diğer Rehinli Kıymetler320.948.102 210.187.645 531.135.747 311.293.256 184.818.275 496.111.531Rehinli Kıymet Alanlar1.549.531 53.929 1.603.460 1.424.455 37.166 1.461.621KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER3.439.049 769.762 4.208.811 3.552.354 853.741 4.406.095BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI474.637.204 287.876.323 762.513.527 460.476.885 251.479.699 al Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı-1.287.906 -108.589Alınan Faizler1.594.832 2.229.807Ödenen Faizler-794.010 -1.476.976Alınan Temettüler70 1.289Alınan Ücret ve Komisyonlar151.606 238.330Elde Edilen Diğer Kazançlar243.247 57.388Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar245.645 164.236Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-250.964 -249.862Ödenen Vergiler0 -12.135Diğer-2.478.332 -1.060.666Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim952.712 -329.201Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış5.544 -252Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış0 0Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.188.021 139.258Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-218.518 -222.430Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)468.123 196.925Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)2.150.569 1.023.980Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-285.593 -1.109.960Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)20.608 -356.722Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-335.194 -437.790YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları121.422 521.750İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-12.768 -10.494Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller122.444 33.183Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-207.175 -23.288Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar273.652 33.668Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-102.584 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar68.995 607.379Diğer-21.142 -118.698FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit63.543 -445.221Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit671.270 370.809Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-706.121 -779.871İhraç Edilen Sermaye Araçları134.042 0Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-35.648 -36.159Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi409.005 163.628Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)258.776 -197.633Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.751.622 1.923.914Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.010.398 1.726.281Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)9.446 -250.290DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-695 4.137Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.427 0Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)-1.784 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler357 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar732 4.137Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri915 5.170Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-183 -1.033TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.751 -246.153Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.064.542 3.905.154 4.969.696 1.250.050 3.378.594 4.628.644Nakit ve Nakit Benzerleri250.658 3.783.134 4.033.792 679.210 3.332.252 4.011.462Nakit Değerler ve Merkez Bankası(1) 240.996 3.327.468 3.568.464 679.995 2.866.505 3.546.500Bankalar(3) 620 455.666 456.286 161 465.747 465.908Para Piyasalarından Alacaklar9.697 0 9.697 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-655 0 -655 -946 0 -946Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(2) 1.787 6.695 8.482 2.612 11.478 14.090Devlet Borçlanma Senetleri1.787 6.695 8.482 2.612 11.478 14.090Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(4) 804.492 29.030 833.522 562.846 24.511 587.357Devlet Borçlanma Senetleri555.453 0 555.453 555.440 0 555.440Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler249.039 29.030 278.069 7.406 24.511 31.917Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar(2),(11) 7.605 86.295 93.900 5.382 10.353 15.735Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı7.605 86.295 93.900 5.382 10.353 15.735Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)16.989.355 7.540.497 24.529.852 15.765.925 7.006.182 22.772.107Krediler(5) 16.846.081 6.216.454 23.062.535 15.908.623 5.913.069 21.821.692Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(6) 2.294.454 1.324.043 3.618.497 1.857.166 1.093.113 2.950.279Devlet Borçlanma Senetleri2.294.454 443.748 2.738.202 1.857.166 327.577 2.184.743Diğer Finansal Varlıklar0 880.295 880.295 0 765.536 765.536Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-2.151.180 0 -2.151.180 -1.999.864 0 -1.999.864SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(16) 655.523 0 655.523 593.255 0 593.255Satış Amaçlı655.523 0 655.523 593.255 0 593.255Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI744.776 7.083 751.859 744.776 7.083 751.859İştirakler (Net)(7) 4.140 0 4.140 4.140 0 4.140Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler4.140 0 4.140 4.140 0 4.140Bağlı Ortaklıklar (Net)(8) 740.636 7.083 747.719 740.636 7.083 747.719Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar740.636 7.083 747.719 154.862 7.083 161.945Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 585.774 0 585.774Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(12) 766.422 0 766.422 789.744 0 789.744MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(13) 126.169 0 126.169 125.803 0 125.803Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer126.169 0 126.169 125.803 0 125.803YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(14) 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI58 0 58 12.411 0 12.411ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(15) 312.471 0 312.471 323.338 0 323.338DİĞER AKTİFLER (Net)(17) 580.147 492.036 1.072.183 365.712 233.256 598.968VARLIKLAR TOPLAMI21.239.463 11.944.770 33.184.233 19.971.014 10.625.115 30.596.129YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(1) 13.161.856 13.082.679 26.244.535 13.039.278 11.508.534 24.547.812ALINAN KREDİLER(3) 45.650 584.567 630.217 99.363 818.191 917.554PARA PİYASALARINA BORÇLAR(4) 890.173 0 890.173 5.711 0 5.711İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(5) 611.028 0 611.028 612.721 0 612.721Bonolar304.958 0 304.958 269.020 0 269.020Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler306.070 0 306.070 343.701 0 343.701Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER(2),(8) 45.634 10.360 55.994 47.687 17.642 65.329Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı45.634 10.360 55.994 47.687 17.642 65.329Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı0 0 0 0 0 0FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(7) 176.545 1.065 177.610 180.838 2.029 182.867KARŞILIKLAR(9) 838.829 241 839.070 780.366 218 780.584Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı91.073 0 91.073 82.251 0 82.251Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar747.756 241 747.997 698.115 218 698.333CARİ VERGİ BORCU(10) 39.405 0 39.405 48.745 0 48.745ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(10) 0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(11) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(12) 451.929 584.501 1.036.430 452.177 507.347 959.524Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları451.929 584.501 1.036.430 452.177 507.347 959.524DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(6) 519.105 21.268 540.373 383.561 115.138 498.699ÖZKAYNAKLAR(13) 2.109.031 10.367 2.119.398 1.966.997 9.586 1.976.583Ödenmiş Sermaye1.158.000 0 1.158.000 1.158.000 0 1.158.000Sermaye Yedekleri209.324 0 209.324 77.044 0 77.044Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 1.278 0 1.278Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri209.324 0 209.324 75.766 0 75.766Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler71.432 0 71.432 72.859 0 72.859Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-2.646 10.367 7.721 -2.597 9.586 6.989Kar Yedekleri661.691 0 661.691 1.345.773 0 1.345.773Yasal Yedekler114.311 0 114.311 290.307 0 290.307Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler460.977 0 460.977 969.063 0 969.063Diğer Kar Yedekleri86.403 0 86.403 86.403 0 86.403Kar veya Zarar11.230 0 11.230 -684.082 0 -684.082Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı1.784 0 1.784 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı9.446 0 9.446 -684.082 0 -684.082Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI18.889.185 14.295.048 33.184.233 17.617.444 12.978.685 30.596.129Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(1) 1.552.637 2.073.341 745.880 1.052.858Kredilerden Alınan Faizler1.345.135 1.846.021 640.350 935.855Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 28.990 0 15.087Bankalardan Alınan Faizler4.005 14.531 363 8.652Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler492 2.362 215 734Menkul Değerlerden Alınan Faizler199.013 174.250 104.001 89.991Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar725 2.342 388 1.630Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar44.562 44.921 23.661 20.858İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler153.726 126.987 79.952 67.503Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri3.992 7.187 951 2.539FAİZ GİDERLERİ (-)(2) -750.134 -1.611.811 -373.813 -800.438Mevduata Verilen Faizler-555.758 -1.278.515 -274.530 -643.511Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-20.385 -43.469 -9.272 -20.524Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-34.697 -78.574 -23.673 -24.330İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-97.097 -124.272 -47.802 -59.601Kiralama Faiz Giderleri-16.075 -20.290 -7.871 -10.213Diğer Faiz Giderleri-26.122 -66.691 -10.665 -42.259NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ802.503 461.530 372.067 252.420NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ118.624 190.822 44.691 93.137Alınan Ücret ve Komisyonlar151.606 238.330 60.737 115.975Gayri Nakdi Kredilerden32.716 39.188 16.714 19.600Diğer118.890 199.142 44.023 96.375Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-32.982 -47.508 -16.046 -22.838Gayri Nakdi Kredilere0 0 0 0Diğer-32.982 -47.508 -16.046 -22.838TEMETTÜ GELİRLERİ(3) 70 3.624 70 3.603TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(4) -41.830 -40.538 8.162 -32.992Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)26.109 16.669 27.763 48.770Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)237.884 -24.221 34.895 -142.768Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-305.823 -32.986 -54.496 61.006DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(5) 66.754 57.388 29.035 32.948FAALİYET BRÜT KÂRI946.121 672.826 454.025 349.116BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(6) -336.207 -394.680 -186.344 -216.558DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )(6) -55.093 -52.667 -320 -50.557PERSONEL GİDERLERİ (-)-248.658 -248.030 -122.234 -126.211DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(7) -285.676 -288.596 -139.058 -153.399NET FAALİYET KARI (ZARARI)20.487 -311.147 6.069 -197.609BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 20.487 -311.147 6.069 -197.609SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) -11.041 60.857 -3.512 42.413Cari Vergi Karşılığı0 0 0 12.138Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-23.713 -12.300 9.053 28.135Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi12.672 73.157 -12.565 2.140SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 9.446 -250.290 2.557 -155.196DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(8) 0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(9) 0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(10) 0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(11) 9.446 -250.290 2.557 -155.196Grubun Karı (Zararı)9.446 -250.290 2.557 -155.196Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00800000 -0,23900000 0,00200000 -0,14800000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864325BIST