***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz'un 05.03.2021 tarihli toplantısında Bankamız 2020 hesap yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısının, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 31 Mart 2021 Çarşamba günü, saat 10:00'da Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi N 1/1A 34415 Kağıthane/İSTANBUL adresinde yapılmasına ve Bankamız Ana Sözleşmesi'nin "Nisap" başlıklı 52. maddesinin ekte yer alan Esas Sözleşme Tadil Tasarısı'nda belirtilen şekilde tadil edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu değişiklik için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na gerekli başvurular yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916652BIST