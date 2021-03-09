***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
09.03.2021 19:16
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un 05.03.2021 tarihli toplantısında Bankamız 2020 hesap yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısının, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 31 Mart 2021 Çarşamba günü, saat 10:00'da Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi N 1/1A 34415 Kağıthane/İSTANBUL adresinde yapılmasına ve Bankamız Ana Sözleşmesi'nin "Nisap" başlıklı 52. maddesinin ekte yer alan Esas Sözleşme Tadil Tasarısı'nda belirtilen şekilde tadil edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu değişiklik için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na gerekli başvurular yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916652
BIST
18:051.549
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 18,88
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.553
En Düşük
1.535
18:057,6552
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -0,0972
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,7829
En Düşük
7,5908
18:059,1070
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0890
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2271
En Düşük
9,0338
18:05421,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,41
|Açılış
|: 421,73
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SASA
|42,24
|902.428.819
|% 10,00
|
|YONGA
|31,90
|1.134.188
|% 10,00
|
|TRILC
|13,31
|6.816.677
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,88
|3.626.411
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|935.760
|% 10,00
|
|VAKFN
|20,16
|11.180.072
|% -10,00
|
|YAYLA
|4,50
|155.363.072
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.636.641
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|15.605.693
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,24
|1.728.270
|% -9,95
|
|GARAN
|9,02
|2.474.371.639
|% 0,22
|
|THYAO
|15,02
|1.841.430.414
|% 2,53
|
|PETKM
|6,24
|1.468.736.900
|% 0,16
|
|SISE
|7,65
|1.039.469.763
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,38
|989.705.560
|% 1,65
|
|GARAN
|9,02
|2.474.371.639
|% 0,22
|
|EKGYO
|2,40
|588.934.389
|% 1,27
|
|PETKM
|6,24
|1.468.736.900
|% 0,16
|
|SISE
|7,65
|1.039.469.763
|% 0,79
|
|KRDMD
|7,38
|989.705.560
|% 1,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6498
|7,6571
|% -1,23
|
|Euro
|9,0976
|9,1064
|% -0,97
|
|Sterlin
|10,5865
|10,6396
|% -0,72
|
|Frank
|8,1874
|8,2367
|% -0,57
|
|Riyal
|2,0310
|2,0412
|% -1,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.715
|33,87
|
|Altın Gr.
|422
|422
|3,41
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.842
|22,00
|
|Tam
|2.791
|2.863
|28,66
|
|Yarım
|1.349
|1.385
|13,86
|
|Çeyrek
|677
|692
|6,93
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,95
|0,82
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,13
|
|B. Petrol
|67,78
|67,78
|-0,46
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU100
Endeks 1, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 23, 909.00 milyon TL de
-
17:58DGGYO
Yüzde 4.78 oranında artışla 13.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 004, 499 adet işlem
-
17:55OSTIM
Yüzde 4.94 oranında artışla 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 273, 800 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, BIMAS, GUBRF
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 57 artarak (% 1.53 ) 1, 361