***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.01.2021 18:57
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 29 Ocak 2021 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenen Bankamız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24 Şubat 2021 tarihinde yapılacaktır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 29.01.2021
Genel Kurul Tarihi 24.02.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.02.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A, 34415
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - Bankamız Esas Sözleşmesinin "Nisap" başlıklı 52. maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması
3 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 Invitation Letter.pdf - İlan Metni
EK: 3 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 5 Articles of Association Amendment Text.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 6 Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 8 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 29 Ocak 2021 tarihli toplantısında ertelenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın, Sermaye Piyasası Kanunu'nun izin verdiği en kısa süreler göz önüne alınarak, Bankamız Esas Sözleşmesinin 52. maddesinin değiştirilmesi için düzenlenen Esas Sözleşme Tadil Tasarısına ilişkin gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 24 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 11:00'de yapılmasına ve bu işlemler için gerekli ilan, yazışma ile diğer tüm hazırlıkların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. Yapılacak olan bu toplantıda, Bankamız esas sözleşmesi gereği nitelikli çoğunluk aranmayacak olup kanuni çoğunlukla yetinilecektir.
24 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan Bankamız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin belgeler ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906385
BIST