***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 29 Ocak 2021 tarihinde asgari toplantı nisabının sağlanamaması nedeni ile ertelenen Bankamız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24 Şubat 2021 tarihinde yapılacaktır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 29.01.2021Genel Kurul Tarihi 24.02.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.02.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KAĞITHANEAdres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A, 34415Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi2 - Bankamız Esas Sözleşmesinin "Nisap" başlıklı 52. maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması3 - Dilek, temenniler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 Invitation Letter.pdf - İlan MetniEK: 3 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 SPK ve Ticaret Bakanlığı Onaylı Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 5 Articles of Association Amendment Text.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 6 Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 7 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 8 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 29 Ocak 2021 tarihli toplantısında ertelenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın, Sermaye Piyasası Kanunu'nun izin verdiği en kısa süreler göz önüne alınarak, Bankamız Esas Sözleşmesinin 52. maddesinin değiştirilmesi için düzenlenen Esas Sözleşme Tadil Tasarısına ilişkin gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 24 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 11:00'de yapılmasına ve bu işlemler için gerekli ilan, yazışma ile diğer tüm hazırlıkların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir. Yapılacak olan bu toplantıda, Bankamız esas sözleşmesi gereği nitelikli çoğunluk aranmayacak olup kanuni çoğunlukla yetinilecektir.24 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan Bankamız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin belgeler ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906385BIST