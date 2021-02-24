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***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.02.2021 18:20



***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bankamızın Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 24 Şubat 2021 tarihinde yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 29.01.2021
Genel Kurul Tarihi 24.02.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.02.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A, 34415

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü ile Olağanüstü Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - Bankamız Esas Sözleşmesinin "Nisap" başlıklı 52. maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması
3 - Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 24 Şubat 2021 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantımızda
1. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verilmiştir.
2. Bankamız esas sözleşmesinin Nisap başlıklı 52. maddesinin T.C Ticaret Bakanlığının onayladığı şekli ile tadil edilmesine karar verilmiştir.


Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 24 02 2021 Olaganüstü Genel Kurul Tutanak imzalı.pdf - Tutanak
EK: 2 24.02.2021 Olağanüstü Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Bankamız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912352


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DOBUR 20,24 3.168.611 % 10,00  
ISBTR 42.086,00 1.536.063 % 10,00  
PKENT 1.760,00 6.400.207 % 10,00  
CASA 195,80 1.632.776 % 10,00  
INTEM 54,95 11.708.143 % 9,99  
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Altın Gr. 415 415 2,41  
Cumhuriyet 2.769 2.810 38,00  
Tam 2.757 2.828 41,69  
Yarım 1.333 1.368 20,17  
Çeyrek 668 684 10,08  
Gümüş.Ons 27,80 27,82 0,14  
Gümüş Gr. 6,40 6,41 0,08  
B. Petrol 66,06 66,06 1,58  
Seans Raporu 18:05
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