***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bankamızın Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2021 tarihinde yapılacaktır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 05.03.2021Genel Kurul Tarihi 31.03.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KAĞITHANEAdres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A 34415 Kağıthane/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşekkülü.2 - Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.3 - Denetçi Rapor özetinin okunması.4 - Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.5 - Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ilgili düzenlemesi gereğince boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf TUNA'nın atanmasına ilişkin 02.07.2020 tarih ve 188 sayılı Yönetim Kurulu Kararının onaylanması.6 - Bankamız Esas Sözleşmesinin "Nisap" başlıklı 52. maddesinin tadilinin görüşülüp karara bağlanması.7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmeleri.8 - 2020 yılı dönem kâr/zarar hesabının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması.9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespiti.10 - Denetçinin seçilmesi.11 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 POWER OF ATTORNEY.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 V E K A L E T N A M E.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 7 ARTICLES OF ASSOCIATION AMENDMENT TEXT.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 8 Invitation Letter.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 05.03.2021 tarihli toplantısında Bankamızın 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili 68. Olağan Genel Kurul Toplantısının 31 Mart 2021 Çarşamba günü saat 10.00'da Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A 34415 Kağıthane/İSTANBUL adresinde yapılmasına ve bu işlemler için gerekli ilan, yazışma ile diğer tüm hazırlıkların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915724BIST