***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
18.06.2020 19:31
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
ŞEKERBANK T.A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
ŞEKERBANK T.A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Bankamızca 18.06.2020 tarihinde yapılan pay geri satış işlemlerine ilişkin bilgilere tabloda yer verilmektedir.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
SKBNK.E 18/06/2020 2.000.000 % 0,17 1,4 % 3,84 -400.000 Yoktur.
SKBNK.E 18/06/2020 2.000.000 % 0,17 1,39 % 3,67 -420.000 Yoktur.
SKBNK.E 18/06/2020 2.500.000 % 0,22 1,38 % 3,45 -550.000 Yoktur
SKBNK.E 18/06/2020 1.500.000 % 0,13 1,37 % 3,32 -345.000 Yoktur.
SKBNK.E 18/06/2020 3.500.000 % 0,3 1,36 % 3,02 -840.000 Yoktur.
SKBNK.E 18/06/2020 1.500.000 % 0,13 1,35 % 2,89 -375.000 Yoktur.
SKBNK.E 18/06/2020 10.000.000 % 0,86 1,34 % 2,03 -2.600.000 Yoktur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851902
BIST