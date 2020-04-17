***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniYönetim Kurulumuzun 17.04.2020 tarihli toplantısında Bankamızın 27 Nisan 2020 Pazartesi günü saat:14:00'te Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A Kağıthane/İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın, Dünya genelinde yaşanan COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, yurtdışı ortakların ulaşım imkanlarının ortadan kalkması, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler ve yasaklardan dolayı oluşan fiili imkansızlık durumları dikkate alınarak 18 Haziran 2020 Perşembe günü saat 10:00'daaynı gündem maddeleri ile gerçekleştirilmek üzere ertelenmesine karar verilmiştir.İptal Edilen SüreçGenel Kurulhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839193BIST