***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
17.04.2020 21:31
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Yönetim Kurulumuzun 17.04.2020 tarihli toplantısında Bankamızın 27 Nisan 2020 Pazartesi günü saat:14:00'te Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A Kağıthane/İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın, Dünya genelinde yaşanan COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, yurtdışı ortakların ulaşım imkanlarının ortadan kalkması, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler ve yasaklardan dolayı oluşan fiili imkansızlık durumları dikkate alınarak 18 Haziran 2020 Perşembe günü saat 10:00'daaynı gündem maddeleri ile gerçekleştirilmek üzere ertelenmesine karar verilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839193
BIST
18:0598.180
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 1.930,73
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
18:056,9417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0031
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
18:057,5498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0165
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5587
En Düşük
7,4073
18:05375,73
En Yüksek
|Değişim
|: -2,09%
|| -8,04
|Açılış
|: 375,85
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.957.654
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|374.625
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|351.000
|% 10,00
|
|SUMAS
|8,91
|48.667
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|23.544.187
|% 9,99
|
|TSPOR
|4,41
|13.207.452
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|250.627
|% -9,97
|
|YONGA
|10,40
|63.468
|% -8,37
|
|IDGYO
|3,30
|10.412.082
|% -8,33
|
|PNSUT
|14,62
|91.061.447
|% -7,17
|
|PGSUS
|51,90
|1.660.600.033
|% 3,97
|
|GARAN
|8,39
|1.031.990.149
|% 1,70
|
|THYAO
|10,52
|908.410.021
|% 3,54
|
|ASELS
|27,12
|833.094.111
|% 1,73
|
|AKBNK
|5,79
|638.667.762
|% 2,48
|
|KARSN
|1,46
|278.684.274
|% 5,80
|
|YKBNK
|2,01
|326.389.136
|% 3,08
|
|IHLAS
|0,65
|87.957.076
|% -2,99
|
|GARAN
|8,39
|1.031.990.149
|% 1,70
|
|IHLGM
|1,05
|121.871.294
|% -1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6448
|8,6881
|% 0,23
|
|Frank
|7,1456
|7,1887
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8420
|1,8512
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.681
|-37,39
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-8,16
|
|Cumhuriyet
|2.412
|2.471
|-52,30
|
|Tam
|2.483
|2.546
|-50,10
|
|Yarım
|1.206
|1.237
|-26,20
|
|Çeyrek
|605
|619
|-13,10
|
|Gümüş.Ons
|15,11
|15,15
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,09
|
|B. Petrol
|28,23
|28,23
|0,41
|