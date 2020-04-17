GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

17.04.2020 21:31
GÜNCEL HABERLER



***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
Yönetim Kurulumuzun 17.04.2020 tarihli toplantısında Bankamızın 27 Nisan 2020 Pazartesi günü saat:14:00'te Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 1/1A Kağıthane/İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın, Dünya genelinde yaşanan COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, yurtdışı ortakların ulaşım imkanlarının ortadan kalkması, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler ve yasaklardan dolayı oluşan fiili imkansızlık durumları dikkate alınarak 18 Haziran 2020 Perşembe günü saat 10:00'daaynı gündem maddeleri ile gerçekleştirilmek üzere ertelenmesine karar verilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839193


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0598.180
Değişim :  2,01% |  1.930,73
Açılış :  98.287  
Önceki Kapanış :  96.249  
En Yüksek
98.759 En Düşük
97.601
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ANELE 3,52 20.957.654 % 10,00  
BALAT 2,20 374.625 % 10,00  
YBTAS 6.820,10 351.000 % 10,00  
SUMAS 8,91 48.667 % 10,00  
RTALB 10,46 23.544.187 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6448 8,6881 % 0,23  
Frank 7,1456 7,1887 % 0,25  
Riyal 1,8420 1,8512 % -0,03  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.680 1.681 -37,39  
Altın Gr. 376 376 -8,16  
Cumhuriyet 2.412 2.471 -52,30  
Tam 2.483 2.546 -50,10  
Yarım 1.206 1.237 -26,20  
Çeyrek 605 619 -13,10  
Gümüş.Ons 15,11 15,15 -0,40  
Gümüş Gr. 3,37 3,38 -0,09  
B. Petrol 28,23 28,23 0,41  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru