***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
01.10.2020 18:44
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 30.09.2020
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 01.10.2020
Ek Açıklamalar
Bankamızın Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 1.500.000.000 TL tutara kadar, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877854
BIST
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1.155
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|MERKO
|13,20
|115.095.727
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|3.365.198
|% 10,00
|
|CMBTN
|137,60
|10.671.228
|% 9,99
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|SODSN
|26,00
|1.236.872
|% 9,98
|
|EMNIS
|43,90
|3.920.709
|% 9,97
|
|NATEN
|36,72
|462.678.314
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|2.071.818
|% -10,00
|
|YBTAS
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|
|MRSHL
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|% -9,99
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|JANTS
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|
|GARAN
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|% 0,28
|
|ASELS
|18,53
|1.759.231.085
|% -4,09
|
|TURSG
|6,04
|1.472.391.904
|% 6,34
|
|THYAO
|10,54
|1.178.812.109
|% 0,38
|
|SISE
|6,91
|2.339.296.234
|% -5,60
|
|GARAN
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|1.915.082.431
|% 0,28
|
|TURSG
|6,04
|1.472.391.904
|% 6,34
|
|KRDMD
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|787.664.329
|% 0,59
|
|EKGYO
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|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7350
|7,7392
|% 0,23
|
|Euro
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|9,0924
|% 0,40
|
|Sterlin
|9,9461
|9,9960
|% 0,20
|
|Frank
|8,3876
|8,4381
|% 0,68
|
|Riyal
|2,0565
|2,0668
|% 0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|24,37
|
|Altın Gr.
|475
|475
|8,21
|
|Cumhuriyet
|3.142
|3.190
|20,00
|
|Tam
|3.125
|3.204
|18,91
|
|Yarım
|1.511
|1.550
|9,15
|
|Çeyrek
|758
|775
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,06
|0,80
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,25
|
|B. Petrol
|40,79
|40,79
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