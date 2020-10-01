***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 30.09.2020İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 01.10.2020Ek AçıklamalarBankamızın Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, 1.500.000.000 TL tutara kadar, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılmak suretiyle borçlanma aracı ihracı konusunda Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye gerekli başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877854BIST