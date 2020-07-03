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***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.07.2020 11:07
GÜNCEL HABERLER



***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.07.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.08.2020

Ek Açıklamalar
Bankamızın 02 Temmuz 2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında,
Esas Sermaye sistemine tabi olan Bankamızın kayıtlı sermaye sistemine geçmesine, Bu doğrultuda, Bankamız esas mukavelenamesinin "Sermaye" başlıklı 8. maddesi için önerilen ekteki tadil tasarısının ("Önerilen Tadil") onaylanmasına, Kayıtlı sermaye tavanının 2.500.000.000.-TL (Türk Lirası) olarak belirlenmesine, Önerilen Tadil ile ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Ticaret Bakanlığı'na başvurularak gerekli izinlerin alınmasına, BDDK, SPK ve Bakanlık izinlerinin alınması sonrasında Önerilen Tadil'in 05 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında hissedarlarımızın onayına sunulmasına
karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Şekerbank T.A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2 Amendment of Articles of 8 of AoA.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854337


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Yarım 1.268 1.283 0,60  
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