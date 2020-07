***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Sistemine GeçişYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.07.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine GeçişMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.08.2020Ek AçıklamalarBankamızın 02 Temmuz 2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında,Esas Sermaye sistemine tabi olan Bankamızın kayıtlı sermaye sistemine geçmesine, Bu doğrultuda, Bankamız esas mukavelenamesinin "Sermaye" başlıklı 8. maddesi için önerilen ekteki tadil tasarısının ("Önerilen Tadil") onaylanmasına, Kayıtlı sermaye tavanının 2.500.000.000.-TL (Türk Lirası) olarak belirlenmesine, Önerilen Tadil ile ilgili olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Ticaret Bakanlığı'na başvurularak gerekli izinlerin alınmasına, BDDK, SPK ve Bakanlık izinlerinin alınması sonrasında Önerilen Tadil'in 05 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında hissedarlarımızın onayına sunulmasınakarar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Şekerbank T.A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfEK: 2 Amendment of Articles of 8 of AoA.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854337BIST