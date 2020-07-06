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***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.07.2020 14:00
GÜNCEL HABERLER



***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme tadiline ilişkin SPK ve BDDK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.07.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 06.07.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.08.2020

Ek Açıklamalar
İlgi: 03.07.2020 tarihli özel durum açıklamamız.
İlgide kayıtlı açıklamamızda belirtilen Bankamız kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na gerekli başvurular yapılmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Şekerbank T.A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2 Amendment of Articles of 8 of AoA.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854959


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PKENT 189,20 2.764.474 % 10,00  
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Riyal 1,8247 1,8338 % 0,07  
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Altın Gr. 393 393 0,61  
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Tam 2.620 2.631 10,50  
Yarım 1.273 1.287 5,10  
Çeyrek 636 644 2,60  
Gümüş.Ons 18,23 18,27 0,25  
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B. Petrol 43,16 43,16 0,36  
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