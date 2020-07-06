***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
06.07.2020 14:00
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme tadiline ilişkin SPK ve BDDK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.07.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 06.07.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.08.2020
Ek Açıklamalar
İlgi: 03.07.2020 tarihli özel durum açıklamamız.
İlgide kayıtlı açıklamamızda belirtilen Bankamız kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na gerekli başvurular yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Şekerbank T.A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2 Amendment of Articles of 8 of AoA.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854959
BIST
15:18117.738
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 1.989,69
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
15:186,8661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0064
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8675
En Düşük
6,8420
15:187,7819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0540
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7858
En Düşük
7,7068
15:18393,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,38
|Açılış
|: 393,64
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
393,64
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|16,06
|2.095.499
|% 10,00
|
|SKTAS
|3,41
|25.842.353
|% 10,00
|
|PKENT
|189,20
|2.764.474
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|561.236
|% 10,00
|
|KENT
|689,10
|31.731.042
|% 9,99
|
|BMELK
|5,63
|1.136.461
|% -9,92
|
|SNKRN
|2,94
|1.473.030
|% -9,82
|
|CASA
|20,00
|106.668
|% -9,67
|
|EGCYO
|1,22
|360.219
|% -8,27
|
|KPHOL
|3,58
|407.035
|% -8,21
|
|TKFEN
|17,67
|833.440.945
|% 5,05
|
|KRDMD
|3,24
|744.543.056
|% 2,53
|
|ODAS
|2,77
|740.275.554
|% 5,73
|
|SISE
|5,98
|664.994.805
|% 4,18
|
|IHLGM
|1,83
|575.904.621
|% 8,93
|
|IHLGM
|1,83
|575.904.621
|% 8,93
|
|ODAS
|2,77
|740.275.554
|% 5,73
|
|KRDMD
|3,24
|744.543.056
|% 2,53
|
|SKBNK
|1,70
|341.855.782
|% 6,25
|
|EKGYO
|2,07
|402.860.722
|% 1,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5646
|8,6076
|% 0,32
|
|Frank
|7,2770
|7,3208
|% 0,73
|
|Riyal
|1,8247
|1,8338
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|7,19
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,61
|
|Cumhuriyet
|2.606
|2.645
|1,00
|
|Tam
|2.620
|2.631
|10,50
|
|Yarım
|1.273
|1.287
|5,10
|
|Çeyrek
|636
|644
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|18,23
|18,27
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|4,02
|4,02
|0,05
|
|B. Petrol
|43,16
|43,16
|0,36
|
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