***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme tadiline ilişkin SPK ve BDDK başvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.07.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine GeçişMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 06.07.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.08.2020Ek Açıklamalarİlgi: 03.07.2020 tarihli özel durum açıklamamız.İlgide kayıtlı açıklamamızda belirtilen Bankamız kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na gerekli başvurular yapılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Şekerbank T.A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfEK: 2 Amendment of Articles of 8 of AoA.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854959BIST