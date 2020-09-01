***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadilinin TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.07.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Sistemine GeçişMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 06.07.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 10.07.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.08.2020Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 01.09.2020Ek AçıklamalarBankamızın kayıtlı sermaye tavan süresinin uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 1.250.000.000.-TL'den 2.500.000.000.-TL'ye yükseltilmesi ile ilgili, 28.08.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da onaylanan, esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin tadili 01.09.2020 tarihinde tescil olmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Şekerbank T.A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfEK: 2 Amendment of Articles of 8 of AoA.pdfEK: 3 Esas Sözleşme Tadil Metni (SPK Onaylı).pdfEK: 4 Esas Sözleşme Tadil Metni (T.C Ticaret Bakanlığı ve SPK Onaylı).pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872731BIST