***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.06.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası Derecelendirme Kuruluşu Moody's tarafından 11 Eylül 2020 tarihinde Türkiye'nin kredi notu bir kademe indirilmiş ve neticesinde Yerel Para Tahvil Ülke Tavan Notu Ba2'den Ba3'e revize edilmiştir. Bu kapsamda Bankamızın Varlık Teminatlı Menkul Kıymet Programı notu da Ba2'den Ba3'e revize edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875342BIST