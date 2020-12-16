***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Capital Intelligence (CI), Bankamızın ödenmiş sermayesini %60 oranında artırması ve gerçekleştirdiği dijital transformasyon programı doğrultusunda, Uzun Vadeli Yabancı Para Notunu "B -", Kısa Vadeli Yabancı Para Notunu "B", Ortaklardan Bağımsızlık Notu ile Temel Finansal Gücünü "b-" ve Bankacılık Sektörü Risk Çıpasını "b" olarak teyit etmiştir. Pandemi kaynaklı piyasadaki genel belirsizlikler sebebiyle Görünümü Negatif olarak korumuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893578BIST