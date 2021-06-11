***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
11.06.2021 11:40
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
11/06/2021
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
11/06/2022
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
25/01/2021
Açıklama
Bankamız ile kurumsal yönetim ilkelerine uyum seviyesinin tespit edilmesi amacıyla, Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan "SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş." arasında
11.06.2020 tarihinde akdedilen 1 yıl süreli sözleşme
bir derecelendirme dönemi (1 yıl) daha
geçerli olacak şekilde yenilenmiştir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941945
BIST
11:481.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,03
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.460
11:488,3460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -0,0819
|Açılış
|: 8,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
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8,4469
En Düşük
8,2851
11:4810,1583
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
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|Açılış
|: 10,1100
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|Önceki Kapanış
|: 10,2950
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10,3018
En Düşük
10,0982
11:48508,21
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -6,26
|Açılış
|: 508,21
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|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
505,79
BIST En Aktif Hisseler11:48
|OYYAT
|22,54
|146.793.371
|% 9,95
|
|QNBFL
|102,00
|20.094
|% 9,62
|
|LUKSK
|54,05
|12.534.156
|% 8,40
|
|LINK
|34,94
|14.489.204
|% 7,77
|
|MZHLD
|51,30
|2.579.099
|% 6,65
|
|MERIT
|155,20
|812.938
|% -9,98
|
|YESIL
|3,16
|16.336.875
|% -9,97
|
|TKURU
|160,00
|2.752.462
|% -8,68
|
|SKTAS
|4,51
|11.733.816
|% -7,01
|
|ATATP
|29,58
|44.013.455
|% -6,45
|
|GARAN
|8,52
|580.199.039
|% 0,47
|
|THYAO
|14,58
|495.529.929
|% 1,04
|
|ASELS
|15,88
|347.901.891
|% 1,15
|
|FENER
|37,28
|321.476.001
|% 2,03
|
|EKGYO
|2,15
|292.492.330
|% -0,46
|
|EKGYO
|2,15
|292.492.330
|% -0,46
|
|ZRGYO
|1,63
|161.940.274
|% 0,62
|
|YKBNK
|2,30
|207.464.017
|% 0,44
|
|GARAN
|8,52
|580.199.039
|% 0,47
|
|TSKB
|1,41
|80.722.585
|% 0,71
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3439
|8,3460
|% -0,97
|
|Euro
|10,1534
|10,1583
|% -1,16
|
|Sterlin
|11,7738
|11,8329
|% -1,16
|
|Frank
|9,2733
|9,3292
|% -1,17
|
|Riyal
|2,2169
|2,2280
|% -1,06
|
|11:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-2,86
|
|Altın Gr.
|508
|508
|-6,10
|
|Cumhuriyet
|3.358
|3.409
|-44,00
|
|Tam
|3.344
|3.428
|-46,59
|
|Yarım
|1.616
|1.658
|-22,54
|
|Çeyrek
|811
|829
|-11,27
|
|Gümüş.Ons
|28,13
|28,16
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,54
|7,55
|-0,04
|
|B. Petrol
|72,73
|72,73
|0,21
|