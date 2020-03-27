***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.03.2020 18:49
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.01.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 06.01.2020 Tarihli Özel Durum Açıklamamız Hakkında
İlgide yazılı özel durum açıklamamızda, SPK izni çerçevesinde, Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) statüsüne dönüşümü için yapılan esas sözleşme değişikliğinin 06.01.2020 tarihi itibarıyla ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil edildiği ve anılan şirketin Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanını aldığı duyurulmuştu.
İştirakimiz Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 11. maddesi uyarınca yapılması gereken halka arz başvurusunun, Sermaye Piyasası Kurulu'na 27 Mart 2020 tarihinde yapıldığını paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833005
BIST
18:0588.125
En Yüksek
|Değişim
|: -3,72%
|| -3.402,55
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
88.125
18:056,4620
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0665
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4713
En Düşük
6,3903
18:057,1580
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,0982
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1654
En Düşük
7,0479
18:05338,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 2,81
|Açılış
|: 338,06
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,74
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|BNTAS
|2,42
|47.268.423
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|219.623.200
|% 10,00
|
|PGSUS
|34,54
|376.437.090
|% 10,00
|
|TUCLK
|3,30
|22.058.889
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|90.554
|% 10,00
|
|MPARK
|13,77
|50.689.930
|% -10,00
|
|ORMA
|3,51
|45.442
|% -10,00
|
|FRIGO
|8,46
|274.396
|% -10,00
|
|DARDL
|4,08
|798.504
|% -9,93
|
|RTALB
|5,76
|6.546.327
|% -9,86
|
|THYAO
|8,86
|1.575.064.230
|% -4,22
|
|GARAN
|7,88
|975.622.112
|% -0,76
|
|ASELS
|23,12
|741.070.388
|% -4,70
|
|ECILC
|5,08
|642.623.006
|% 4,74
|
|KOZAA
|8,89
|376.517.291
|% -9,38
|
|IHLGM
|0,90
|178.760.136
|% 7,14
|
|THYAO
|8,86
|1.575.064.230
|% -4,22
|
|IHLAS
|0,47
|78.956.110
|% 2,17
|
|ODAS
|1,27
|190.668.212
|% -4,51
|
|YKBNK
|1,88
|251.427.146
|% -3,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9896
|8,0297
|% 2,67
|
|Frank
|6,7355
|6,7761
|% 1,84
|
|Riyal
|1,7148
|1,7234
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.626
|1.629
|-2,38
|
|Altın Gr.
|337
|338
|2,24
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,33
|14,38
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|3,00
|0,03
|
|B. Petrol
|24,61
|24,61
|-1,73
|