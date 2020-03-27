***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 06.01.2020 Tarihli Özel Durum Açıklamamız Hakkındaİlgide yazılı özel durum açıklamamızda, SPK izni çerçevesinde, Şeker Proje Geliştirme ve Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) statüsüne dönüşümü için yapılan esas sözleşme değişikliğinin 06.01.2020 tarihi itibarıyla ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil edildiği ve anılan şirketin Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanını aldığı duyurulmuştu.İştirakimiz Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 11. maddesi uyarınca yapılması gereken halka arz başvurusunun, Sermaye Piyasası Kurulu'na 27 Mart 2020 tarihinde yapıldığını paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833005BIST