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***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.05.2020 18:43
GÜNCEL HABERLER



***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   İlgi: 27.03.2020 Tarihli Özel Durum Açıklamamız Hakkında
İlgide yazılı özel durum açıklamamızda, İştirakimiz Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 11. maddesi uyarınca yapılması gereken halka arz başvurusunun, Sermaye Piyasası Kurulu'na 27 Mart 2020 tarihinde yapıldığı duyurulmuştu.
Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin "Halka Arz" başvurusunun, Covid-19 kaynaklı pandemi ortamının yaratmış olduğu olumsuz koşullar sebebiyle, Şirketin 30.06.2020 tarihli finansal tabloları ile yeniden yapılmasına ilişkin talebinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kararı ile uygun görüldüğünü paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844792


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IZTAR 8,36 1.100.117 % 10,00  
IDEAS 4,29 908.232 % 10,00  
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Tam 2.543 2.580 4,10  
Yarım 1.241 1.261 2,00  
Çeyrek 621 631 1,00  
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