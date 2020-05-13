***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.05.2020 18:43
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 27.03.2020 Tarihli Özel Durum Açıklamamız Hakkında
İlgide yazılı özel durum açıklamamızda, İştirakimiz Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 11. maddesi uyarınca yapılması gereken halka arz başvurusunun, Sermaye Piyasası Kurulu'na 27 Mart 2020 tarihinde yapıldığı duyurulmuştu.
Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin "Halka Arz" başvurusunun, Covid-19 kaynaklı pandemi ortamının yaratmış olduğu olumsuz koşullar sebebiyle, Şirketin 30.06.2020 tarihli finansal tabloları ile yeniden yapılmasına ilişkin talebinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kararı ile uygun görüldüğünü paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844792
BIST
18:05100.159
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 543,25
|Açılış
|: 99.705
|
|Önceki Kapanış
|: 99.616
|
100.865
En Düşük
99.443
18:056,9761
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0219
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9685
18:057,5510
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0434
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6043
En Düşük
7,5456
18:05383,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,73
|Açılış
|: 383,88
|
|Önceki Kapanış
|: 383,15
|
385,59
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|DENGE
|1,87
|1.384.875
|% 10,00
|
|AYES
|3,19
|46.086
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,36
|1.100.117
|% 10,00
|
|IDEAS
|4,29
|908.232
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.863,70
|574.050
|% 10,00
|
|KSTUR
|35,10
|76.920
|% -10,00
|
|GYHOL
|29,02
|87.002.858
|% -9,99
|
|BMELK
|4,15
|1.466.617
|% -9,98
|
|SERVE
|4,54
|1.308.586
|% -9,92
|
|GEDIK
|18,75
|14.392.471
|% -9,68
|
|ASELS
|28,66
|1.905.277.544
|% 4,52
|
|GARAN
|7,90
|659.069.793
|% -0,13
|
|KRDMD
|2,44
|628.604.180
|% 2,09
|
|THYAO
|10,62
|613.258.934
|% -0,19
|
|ISFIN
|3,87
|575.016.541
|% 3,75
|
|KRDMD
|2,44
|628.604.180
|% 2,09
|
|EKGYO
|1,27
|225.743.627
|% -3,05
|
|YKBNK
|2,19
|331.563.475
|% 0,46
|
|ISFIN
|3,87
|575.016.541
|% 3,75
|
|ODAS
|1,85
|228.882.647
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5056
|8,5483
|% -0,55
|
|Frank
|7,1501
|7,1931
|% -0,55
|
|Riyal
|1,8513
|1,8605
|% -0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|7,82
|
|Altın Gr.
|384
|384
|1,01
|
|Cumhuriyet
|2.471
|2.515
|4,10
|
|Tam
|2.543
|2.580
|4,10
|
|Yarım
|1.241
|1.261
|2,00
|
|Çeyrek
|621
|631
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|15,43
|15,47
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,47
|-0,00
|
|B. Petrol
|29,30
|29,30
|-0,68
|
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