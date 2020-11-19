***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 13.05.2020 Tarihli Özel Durum Açıklamamızİlgi'de yer alan özel durum açıklamamızda, İştirakimiz Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 11. maddesi uyarınca yapılması gereken halka arz başvurusunun, Covid-19 kaynaklı pandemi ortamının yaratmış olduğu olumsuz koşullar sebebiyle, Şirketin 30.06.2020 tarihli finansal tabloları ile yeniden yapılmasına ilişkin talebinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kararı ile uygun görüldüğü duyurulmuştu.Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin "Halka Arz" başvurusunun 31.12.2020 tarihli finansal tabloları ile yeniden yapılmasına ilişkin Şirket talebinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı ile uygun görüldüğünü paydaşlarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889298BIST