***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 14.10.2021 tarihli toplantısındaPara Politikası Kurulu (PPK) üyeliğine atanan Bankamız Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yusuf TUNA'nın istifasının kabulüne,Görevinden istifa eden Sn. Yusuf TUNA'nın yerine kalan görev süresini tamamlamak ve ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesinin 2021/03 sayılı kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine uygun bulduğu, bağımsızlık beyanı ekte yer alan Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Ayhan ALTINTAŞ'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970909BIST