***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.10.2021 19:20
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 14.10.2021 tarihli toplantısında
Para Politikası Kurulu (PPK) üyeliğine atanan Bankamız Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yusuf TUNA'nın istifasının kabulüne,
Görevinden istifa eden Sn. Yusuf TUNA'nın yerine kalan görev süresini tamamlamak ve ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesinin 2021/03 sayılı kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine uygun bulduğu, bağımsızlık beyanı ekte yer alan Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mehmet Ayhan ALTINTAŞ'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970909
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|KERVN
|0,77
|2.692.358
|% 10,00
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|KSTUR
|241,00
|655.933
|% 10,00
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|CEOEM
|10,79
|153.926.393
|% 9,99
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|MERIT
|29,14
|68.820.385
|% 9,96
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|RALYH
|5,20
|3.025.673
|% 9,01
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|BAYRK
|8,91
|3.557.469
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,23
|401.977
|% -10,00
|
|LUKSK
|49,02
|43.100.001
|% -9,97
|
|PRKAB
|15,64
|116.655.692
|% -9,96
|
|KZBGY
|28,60
|171.922.472
|% -9,95
|
|GARAN
|8,93
|2.980.522.133
|% -3,56
|
|THYAO
|14,64
|1.330.504.680
|% 2,38
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|KRDMD
|6,94
|995.306.413
|% 2,81
|
|EREGL
|17,83
|879.618.108
|% 1,60
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|TUPRS
|129,00
|864.150.346
|% 3,20
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|EKGYO
|1,88
|820.922.103
|% 2,17
|
|GARAN
|8,93
|2.980.522.133
|% -3,56
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|YKBNK
|2,35
|570.538.009
|% -1,67
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|ODAS
|1,45
|277.684.933
|% 0,69
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|KRDMD
|6,94
|995.306.413
|% 2,81
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|9,2232
|9,2287
|% 0,56
|
|Euro
|10,7018
|10,7165
|% 0,40
|
|Sterlin
|12,6600
|12,7235
|% 1,14
|
|Frank
|9,9520
|10,0120
|% 0,52
|
|Riyal
|2,4533
|2,4656
|% 0,52
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.768
|1.769
|-27,09
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|Altın Gr.
|525
|525
|-5,56
|
|Cumhuriyet
|3.475
|3.528
|-31,00
|
|Tam
|3.459
|3.546
|-29,89
|
|Yarım
|1.672
|1.715
|-14,46
|
|Çeyrek
|839
|858
|-7,23
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|Gümüş.Ons
|23,31
|23,34
|-0,19
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|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,03
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|B. Petrol
|84,67
|84,67
|0,67
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