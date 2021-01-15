***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.01.2021 18:17
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Yurtiçindeki Nitelikli Yatırımcılara İhraç Edilen TRSSKBK52818 ISIN Kodlu Sermaye Benzeri Tahvilin Kupon Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.11.2017
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vadesi 11.05.2028
Vade (Gün Sayısı) 3.640
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSSKBK52818
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 22.05.2018
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.05.2018
Vade Başlangıç Tarihi 24.05.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 150.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 120
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 22.06.2018 21.06.2018 22.06.2018 1,57 19,76 21,66 2.355.000 Evet
2 23.07.2018 20.07.2018 23.07.2018 1,78 20,96 23,09 2.670.000 Evet
3 20.08.2018 17.08.2018 20.08.2018 1,72 22,42 24,9 2.580.000 Evet
4 21.09.2018 20.09.2018 21.09.2018 2,46 28,06 31,94 3.690.000 Evet
5 22.10.2018 19.10.2018 22.10.2018 2,2 25,9 29,2 3.300.000 Evet
6 21.11.2018 20.11.2018 21.11.2018 1,99 24,21 27,09 2.985.000 Evet
7 21.12.2018 20.12.2018 21.12.2018 1,71 20,81 22,91 2.565.000 Evet
8 21.01.2019 18.01.2019 21.01.2019 1,83 21,55 23,8 2.745.000 Evet
9 20.02.2019 19.02.2019 20.02.2019 1,69 20,56 22,62 2.535.000 Evet
10 22.03.2019 21.03.2019 22.03.2019 1,59 19,35 21,16 2.385.000 Evet
11 22.04.2019 19.04.2019 22.04.2019 1,73 20,37 22,38 2.595.000 Evet
12 22.05.2019 21.05.2019 22.05.2019 1,85 22,51 24,99 2.275.000 Evet
13 21.06.2019 20.06.2019 21.06.2019 2,11 25,67 28,92 3.165.000 Evet
14 22.07.2019 19.07.2019 22.07.2019 1,91 22,49 24,95 2.865.000 Evet
15 21.08.2019 20.08.2019 21.08.2019 1,69 20,56 22,62 2.535.000 Evet
16 20.09.2019 19.09.2019 20.09.2019 1,59 19,35 21,16 2.385.000 Evet
17 21.10.2019 18.10.2019 21.10.2019 1,61 18,96 20,69 2.415.000 Evet
18 20.11.2019 19.11.2019 20.11.2019 1,62 19,71 21,59 2.430.000 Evet
19 20.12.2019 19.12.2019 20.12.2019 1,35 16,43 17,72 2.025.000 Evet
20 20.01.2020 17.01.2020 20.01.2020 1,4 16,48 17,79 2.100.000 Evet
21 19.02.2020 18.02.2020 19.02.2020 1,22 14,84 15,9 1.830.000 Evet
22 20.03.2020 19.03.2020 20.03.2020 1,29 15,7 16,88 1.934.999,99 Evet
23 20.04.2020 17.04.2020 20.04.2020 1,44 16,95 18,33 2.160.000 Evet
24 20.05.2020 18.05.2020 20.05.2020 1,49 18,13 19,72 2.235.000 Evet
25 19.06.2020 18.06.2020 19.06.2020 1,32 16,06 17,3 1.980.000 Evet
26 20.07.2020 17.07.2020 20.07.2020 1,24 14,6 15,62 1.860.000 Evet
27 19.08.2020 18.08.2020 19.08.2020 1,28 15,57 16,74 1.920.000 Evet
28 18.09.2020 17.09.2020 18.09.2020 1,49 18,13 19,72 2.235.000 Evet
29 19.10.2020 16.10.2020 19.10.2020 1,46 17,19 18,61 2.190.000 Evet
30 18.11.2020 17.11.2020 18.11.2020 1,45 17,64 19,14 2.175.000 Evet
31 18.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 1,38 16,79 18,15 2.070.000 Evet
32 18.01.2021 15.01.2021 18.01.2021 1,49 17,54 19,02
33 17.02.2021 16.02.2021 17.02.2021 1,44 17,52 19
34 19.03.2021 18.03.2021 19.03.2021
35 19.04.2021 16.04.2021 19.04.2021
36 20.05.2021 18.05.2021 20.05.2021
37 18.06.2021 17.06.2021 18.06.2021
38 19.07.2021 16.07.2021 19.07.2021
39 18.08.2021 17.08.2021 18.08.2021
40 17.09.2021 16.09.2021 17.09.2021
41 18.10.2021 15.10.2021 18.10.2021
42 17.11.2021 16.11.2021 17.11.2021
43 17.12.2021 16.12.2021 17.12.2021
44 17.01.2022 14.01.2022 17.01.2022
45 16.02.2022 15.02.2022 16.02.2022
46 18.03.2022 17.03.2022 18.03.2022
47 18.04.2022 15.04.2022 18.04.2022
48 18.05.2022 17.05.2022 18.05.2022
49 17.06.2022 16.06.2022 17.06.2022
50 18.07.2022 15.07.2022 18.07.2022
51 17.08.2022 16.08.2022 17.08.2022
52 16.09.2022 15.09.2022 16.09.2022
53 17.10.2022 14.10.2022 17.10.2022
54 16.11.2022 15.11.2022 16.11.2022
55 16.12.2022 15.12.2022 16.12.2022
56 16.01.2023 13.01.2023 16.01.2023
57 15.02.2023 14.02.2023 15.02.2023
58 17.03.2023 16.03.2023 17.03.2023
59 17.04.2023 14.04.2023 17.04.2023
60 17.05.2023 16.05.2023 17.05.2023
61 16.06.2023 15.06.2023 16.06.2023
62 17.07.2023 14.07.2023 17.07.2023
63 16.08.2023 15.08.2023 16.08.2023
64 15.09.2023 14.09.2023 15.09.2023
65 16.10.2023 13.10.2023 16.10.2023
66 15.11.2023 14.11.2023 15.11.2023
67 15.12.2023 14.12.2023 15.12.2023
68 15.01.2024 12.01.2024 15.01.2024
69 14.02.2024 13.02.2024 14.02.2024
70 15.03.2024 14.03.2024 15.03.2024
71 15.04.2024 12.04.2024 15.04.2024
72 15.05.2024 14.05.2024 15.05.2024
73 14.06.2024 13.06.2024 14.06.2024
74 16.07.2024 15.07.2024 16.07.2024
75 14.08.2024 13.08.2024 14.08.2024
76 13.09.2024 12.09.2024 13.09.2024
77 14.10.2024 11.10.2024 14.10.2024
78 13.11.2024 12.11.2024 13.11.2024
79 13.12.2024 12.12.2024 13.12.2024
80 13.01.2025 10.01.2025 13.01.2025
81 12.02.2025 11.02.2025 12.02.2025
82 14.03.2025 13.03.2025 14.03.2025
83 14.04.2025 11.04.2025 14.04.2025
84 14.05.2025 13.05.2025 14.05.2025
85 13.06.2025 12.06.2025 13.06.2025
86 14.07.2025 11.07.2025 14.07.2025
87 13.08.2025 12.08.2025 13.08.2025
88 12.09.2025 11.09.2025 12.09.2025
89 13.10.2025 10.10.2025 13.10.2025
90 12.11.2025 11.11.2025 12.11.2025
91 12.12.2025 11.12.2025 12.12.2025
92 12.01.2026 09.01.2026 12.01.2026
93 11.02.2026 10.02.2026 11.02.2026
94 13.03.2026 12.03.2026 13.03.2026
95 13.04.2026 10.04.2026 13.04.2026
96 13.05.2026 12.05.2026 13.05.2026
97 12.06.2026 11.06.2026 12.06.2026
98 13.07.2026 10.07.2026 13.07.2026
99 12.08.2026 11.08.2026 12.08.2026
100 11.09.2026 10.09.2026 11.09.2026
101 12.10.2026 09.10.2026 12.10.2026
102 11.11.2026 10.11.2026 11.11.2026
103 11.12.2026 10.12.2026 11.12.2026
104 11.01.2027 08.01.2027 11.01.2027
105 10.02.2027 09.02.2027 10.02.2027
106 15.03.2027 12.03.2027 15.03.2027
107 12.04.2027 09.04.2027 12.04.2027
108 12.05.2027 11.05.2027 12.05.2027
109 11.06.2027 10.06.2027 11.06.2027
110 12.07.2027 09.07.2027 12.07.2027
111 11.08.2027 10.08.2027 11.08.2027
112 10.09.2027 09.09.2027 10.09.2027
113 11.10.2027 08.10.2027 11.10.2027
114 10.11.2027 09.11.2027 10.11.2027
115 10.12.2027 09.12.2027 10.12.2027
116 10.01.2028 07.01.2028 10.01.2028
117 09.02.2028 08.02.2028 09.02.2028
118 10.03.2028 09.03.2028 10.03.2028
119 10.04.2028 07.04.2028 10.04.2028
120 11.05.2028 10.05.2028 11.05.2028
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcılara 24.05.2018 tarihinde ihracı gerçekleştirilen 10 yıl vadeli, 150.000.000 Türk Lirası nominal değerli, TRSSKBK52818 ISIN kodlu sermaye benzeri tahvilin otuz üçüncü kupon oranı % 1,44 olarak belirlenmiş olup kupon ödemesi 17.02.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902688
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