***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.11.2020 18:47
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin İzahnamenin SPK Tarafından Onaylanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.09.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 1.158.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 1.860.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
SKBNK, TRASKBNK91N8 1.158.000.000 702.000.000,000 60,62176 1,00 Nâma
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 1.158.000.000 702.000.000,000 60,62176
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 09.09.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 28.10.2020
Ek Açıklamalar
İlgi: 02.11.2020 tarihli özel durum açıklamamız.
Onaylı izahnamenin ekleri bu açıklamanın ekinde yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ek-1 Markalar Listesi.pdf
EK: 2 Ek-2 Maddi Duran Varlıklara İlişkin Bilgiler.pdf
EK: 3 Ek-3 Maddi Duran Varlıkların Rayiç Değerine İlişkin Bilgiler.pdf
EK: 4 Ek-4 Sorumluluk Beyanları.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885518
BIST