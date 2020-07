***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHASAN BASRİ GÖKTAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Bankacı Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Şekerbank Kıbrıs Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı, Şekerbank International Banking Unit Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı, Desmer Güvenlik Hiz.Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı. Evet 0.05 Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Üyesi. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi. Ücret Komitesi ÜyesiBEIBIT KARYMSAKOV Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı 28.03.2018 Samruk-Kazyna Ulusal Varlık Fonu A.Ş. Ekonomi ve Finans Yönetici Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi, KazPost A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, KazAtomProm A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Samruk - Kazyna Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Ücret Komitesi, Kredi Komitesi (Yedek Üye)NARIMAN ZHARKINBAYEV Erkek Murahhas Üye Bankacı İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Kredi KomitesiAIDAR RYSKULOV Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.03.2017 Samruk-Energy A.Ş. Yönetici Direktör (Ekonomi ve Finans Sorumlusu) Evet Bağımsız Üye Değil Denetim KomitesiALMAT ZHAMIYEV Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Samruk-Kazyna Ulusal Varlık Fonu A.Ş. Hukuk ve Metodoloji Departman Başkanı. Yatırım Stratejik Komite Ortak Üyesi.(eksper) Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim KomitesiÇETİN AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 28.03.2018 Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi, Ücret Komitesi, Kredi Komitesi (Yedek Üye)MEHMET AYHAN ALTINTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 28.03.2018 Şekerbank International Banking Unit Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetm Komitesi, İç Sistemler SorumlusuMEHMET ERTÜRKMEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 18.06.2020 Evet Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi, Kredi Komitesi (Yedek Üye)LEVEND TORUSDAĞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 18.06.2020 Evet Bağımsız Üye Değil Denetim KomitesiORHAN KARAKAŞ Erkek Murahhas Üye Bankacı 18.06.2020 Evet Bağımsız Üye Değil Kredi KomitesiYUSUF TUNA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 18.06.2020 Şeker Finansal Kiralama - Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Kurumsal Yönetim KomitesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerNARIMAN ZHARKINBAYEV Genel Müdür Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Murahhas ÜyesiSALİH ZEKİ ÖNDER Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Şeker Finansman A.Ş. - Yönetim Kurulu ÜyesiAYŞE AYBALA ŞİMŞEK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Başkanı, Birim Müdürü Şekerbank Kıbrıs Ltd. - Yönetim Kurulu ÜyesiAYTAY TOLGA ŞENEFE Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Şeker Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Şeker Finansman A.Ş. - Yönetim Kurulu ÜyesiAHMET HAKAN EKEN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Başkanı, Birim Müdürü Şeker Faktoring A.Ş. - Yönetim Kurulu ÜyesiHÜSEYİN ÜST Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Şube Müdürü, Bölge Müdürü Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı -Yönetim Kurulu Başkanı, Şeker Finansman A.Ş. -Yönetim Kurulu Üyesi, Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı - Yönetim Kurulu ÜyesiBURAK LATİF LATİFOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Şeker Finansman A.Ş - Yönetim Kurulu Başkanı, Şeker Finansal Kiralama A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı - Yönetim Kurulu ÜyesiMEHMET AK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup BaşkanıYAVUZ SELİM GÖMLEKSİZ Genel Müdür Yardımcısı BankacıŞÜKRÜ TUĞBAY KUMOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi