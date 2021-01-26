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***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

26.01.2021 19:01



***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Oya Sarı Birim Müdürü/Yatırımcı İlişkileri ve Yapılandırılmış Finansman Müdürlüğü 28.11.2013 212 319 71 58 Oya.Sari@sekerbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kredi Derecelendirme Lisansı 208165 - 602948
İnci Kutsar Yetkili Yardımcısı/Yatırımcı İlişkileri ve Yapılandırılmış Finansman Müdürlüğü 01.08.2017 212 319 71 57 inci.kutsar@sekerbank.com.tr
Sena Perk Yönetmen/Mali Kontrol İştirakler ve Pay Sahipleri 05.10.2020 212 319 73 78 sena.perk@sekerbank.com.tr

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Nama 1 TRY 1860000000 TRY 99,91 Yok İşlem Görüyor

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye Piyasası Aracılık Hizmetleri 30000000 29712000 TRY 99,04 Bağlı Ortaklık
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Finansal Kiralama 50000000 18844264 TRY 37,69 Bağlı Ortaklık
Şeker Faktoring A.Ş. Faktoring 130000000 129999913 TRY 99,99 Bağlı Ortaklık
Şeker Finansman A.Ş. Finans 26000000 16200600 TRY 62,31 Bağlı Ortaklık
Şekerbank Kıbrıs Ltd. Bankacılık 26000000 25461800 TRY 97,93 Bağlı Ortaklık
Şekerbank International Banking Unit Ltd. Offshore Bankacılık 5000000 4789700 USD 95,79 Bağlı Ortaklık
Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yatırım 610166462 610166462 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904512


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Riyal 1,9514 1,9612 % -0,83  
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Altın Gr. 437 437 -4,62  
Cumhuriyet 2.910 2.954 -26,00  
Tam 2.898 2.971 -24,18  
Yarım 1.401 1.437 -11,70  
Çeyrek 703 719 -5,85  
Gümüş.Ons 25,51 25,55 0,18  
Gümüş Gr. 6,01 6,02 -0,02  
B. Petrol 55,55 55,55 -0,13  
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