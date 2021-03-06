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***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.03.2021 00:18



***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NARIMAN ZHARKINBAYEV Genel Müdür Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
AYŞE AYBALA ŞİMŞEK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Başkanı, Birim Müdürü Şekerbank Kıbrıs Ltd. - Yönetim Kurulu Üyesi
AYTAY TOLGA ŞENEFE Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Şeker Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Şeker Finansman A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi
AHMET HAKAN EKEN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Başkanı, Birim Müdürü Şeker Faktoring A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi
HÜSEYİN ÜST Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Şube Müdürü, Bölge Müdürü Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı -Yönetim Kurulu Başkanı, Şeker Finansman A.Ş. -Yönetim Kurulu Üyesi, Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı - Yönetim Kurulu Üyesi
BURAK LATİF LATİFOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Şeker Finansman A.Ş - Yönetim Kurulu Başkanı, Şeker Finansal Kiralama A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı - Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET AK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Başkanı
ŞÜKRÜ TUĞBAY KUMOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi
ÇİĞDEM ÜNSAL Genel Müdür Yardımcısı Bankacı

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye Piyasası Aracılık Hizmetleri 30000000 29711995 TRY 99,04 Bağlı Ortaklık
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Finansal Kiralama 50000000 18844264 TRY 37,69 Bağlı Ortaklık
Şeker Faktoring A.Ş. Faktoring 130000000 129999913 TRY 99,99 Bağlı Ortaklık
Şeker Finansman A.Ş. Finans 26000000 16199996 TRY 62,31 Bağlı Ortaklık
Şekerbank Kıbrıs Ltd. Bankacılık 26000000 25461541 TRY 97,93 Bağlı Ortaklık
Şekerbank International Banking Unit Ltd. Offshore Bankacılık 5000000 4789700 USD 95,79 Bağlı Ortaklık
Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yatırım 610166462 610166462 TRY 100,00 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915726


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ISBIR 7.700,00 9.678.540 % 10,00  
YKGYO 6,82 30.006.498 % 10,00  
CLEBI 226,60 109.283.285 % 10,00  
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Altın Gr. 411 411 0,95  
Cumhuriyet 2.721 2.762 -1,00  
Tam 2.711 2.781 1,30  
Yarım 1.310 1.345 0,63  
Çeyrek 657 673 0,32  
Gümüş.Ons 25,17 25,21 -0,17  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 -0,04  
B. Petrol 69,49 69,49 2,75  
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