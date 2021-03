***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerNARIMAN ZHARKINBAYEV Genel Müdür Vekili Bankacı Yönetim Kurulu Murahhas ÜyesiAYŞE AYBALA ŞİMŞEK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Başkanı, Birim Müdürü Şekerbank Kıbrıs Ltd. - Yönetim Kurulu ÜyesiAYTAY TOLGA ŞENEFE Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Şeker Portföy Yönetimi A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Şeker Finansman A.Ş. - Yönetim Kurulu ÜyesiAHMET HAKAN EKEN Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Başkanı, Birim Müdürü Şeker Faktoring A.Ş. - Yönetim Kurulu ÜyesiHÜSEYİN ÜST Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Şube Müdürü, Bölge Müdürü Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı -Yönetim Kurulu Başkanı, Şeker Finansman A.Ş. -Yönetim Kurulu Üyesi, Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı - Yönetim Kurulu ÜyesiBURAK LATİF LATİFOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Şeker Finansman A.Ş - Yönetim Kurulu Başkanı, Şeker Finansal Kiralama A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı - Yönetim Kurulu ÜyesiMEHMET AK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup BaşkanıŞÜKRÜ TUĞBAY KUMOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. - Yönetim Kurulu ÜyesiÇİĞDEM ÜNSAL Genel Müdür Yardımcısı BankacıBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiŞeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye Piyasası Aracılık Hizmetleri 30000000 29711995 TRY 99,04 Bağlı OrtaklıkŞeker Finansal Kiralama A.Ş. Finansal Kiralama 50000000 18844264 TRY 37,69 Bağlı OrtaklıkŞeker Faktoring A.Ş. Faktoring 130000000 129999913 TRY 99,99 Bağlı OrtaklıkŞeker Finansman A.Ş. Finans 26000000 16199996 TRY 62,31 Bağlı OrtaklıkŞekerbank Kıbrıs Ltd. Bankacılık 26000000 25461541 TRY 97,93 Bağlı OrtaklıkŞekerbank International Banking Unit Ltd. Offshore Bankacılık 5000000 4789700 USD 95,79 Bağlı OrtaklıkŞeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yatırım 610166462 610166462 TRY 100,00 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915726BIST