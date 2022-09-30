***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.09.2022 19:55
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Oya Sarı Birim Müdürü/Yatırımcı İlişkileri ve Yapılandırılmış Finansman Müdürlüğü 28.11.2013 212 319 71 58 Oya.Sari@sekerbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kredi Derecelendirme Lisansı 208165 - 602948
Sena Perk Yörükoğlu Yönetmen /Mali Kontrol İştirakler ve Pay Sahipleri 05.10.2020 212 319 73 78 sena.perk@sekerbank.com.tr
Beril Budak Aldan Yetkili /Mali Kontrol İştirakler ve Pay Sahipleri 13.06.2022 212 319 70 28 beril.budak@sekerbank.com.tr
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ORHAN KARAKAŞ Genel Müdür Vekili Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
AYŞE AYBALA ŞİMŞEK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Başkanı, Birim Müdürü Şekerbank Kıbrıs Ltd. - Yönetim Kurulu Üyesi, Şeker Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
HÜSEYİN ÜST Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Şube Müdürü, Bölge Müdürü Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı -Yönetim Kurulu Başkanı, Şeker Finansal Kiralama A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi
BURAK LATİF LATİFOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Bankacı - Şeker Finansman A.Ş - Yönetim Kurulu Başkanı, Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı - Yönetim Kurulu Üyesi
MEHMET AK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Başkanı Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi
ŞÜKRÜ TUĞBAY KUMOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Bankacı - Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Garanti Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
ENDER DİLEKÇİ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Başkanı, Birim Müdürü Şekerbank Kıbrıs Ltd. - Yönetim Kurulu Üyesi, Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı - Yönetim Kurulu Üyesi
MUTLU AKPARA Genel Müdür Yardımcısı Bankacı - -
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye Piyasası Aracılık Hizmetleri 45.000.000,00 44.567.992,5 TRY 99,04 Bağlı Ortaklık
Şeker Finansal Kiralama A.Ş. Finansal Kiralama 50.000.000,00 18.844.264,00 TRY 37,69 Bağlı Ortaklık
Şeker Faktoring A.Ş. Faktoring 110.000.000,00 109.999.926,63 TRY 99,99 Bağlı Ortaklık
Şeker Finansman A.Ş. Finans 50.650.000,00 50.650.000,00 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Şekerbank Kıbrıs Ltd. Bankacılık 26.000.000,00 25.461.541,00 TRY 97,93 Bağlı Ortaklık
Şeker International Banking Unit Ltd. Offshore Bankacılık 5.000.000,00 4.789.700,00 USD 95,79 Bağlı Ortaklık
Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yatırım 813.555.283,00 610.166.462,00 TRY 75,00 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066444
BIST