***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoOya Sarı Birim Müdürü/Yatırımcı İlişkileri ve Yapılandırılmış Finansman Müdürlüğü 28.11.2013 212 319 71 58 Oya.Sari@sekerbank.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kredi Derecelendirme Lisansı 208165 - 602948Sena Perk Yörükoğlu Yönetmen /Mali Kontrol İştirakler ve Pay Sahipleri 05.10.2020 212 319 73 78 sena.perk@sekerbank.com.trBeril Budak Aldan Yetkili /Mali Kontrol İştirakler ve Pay Sahipleri 13.06.2022 212 319 70 28 beril.budak@sekerbank.com.trYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerORHAN KARAKAŞ Genel Müdür Vekili Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiAYŞE AYBALA ŞİMŞEK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Başkanı, Birim Müdürü Şekerbank Kıbrıs Ltd. - Yönetim Kurulu Üyesi, Şeker Finansman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıHÜSEYİN ÜST Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Şube Müdürü, Bölge Müdürü Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı -Yönetim Kurulu Başkanı, Şeker Finansal Kiralama A.Ş. - Yönetim Kurulu ÜyesiBURAK LATİF LATİFOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Bankacı - Şeker Finansman A.Ş - Yönetim Kurulu Başkanı, Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı - Yönetim Kurulu ÜyesiMEHMET AK Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Başkanı Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - Yönetim Kurulu ÜyesiŞÜKRÜ TUĞBAY KUMOĞLU Genel Müdür Yardımcısı Bankacı - Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Kredi Garanti Fonu A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiENDER DİLEKÇİ Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Başkanı, Birim Müdürü Şekerbank Kıbrıs Ltd. - Yönetim Kurulu Üyesi, Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı - Yönetim Kurulu ÜyesiMUTLU AKPARA Genel Müdür Yardımcısı Bankacı - -Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiŞeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye Piyasası Aracılık Hizmetleri 45.000.000,00 44.567.992,5 TRY 99,04 Bağlı OrtaklıkŞeker Finansal Kiralama A.Ş. Finansal Kiralama 50.000.000,00 18.844.264,00 TRY 37,69 Bağlı OrtaklıkŞeker Faktoring A.Ş. Faktoring 110.000.000,00 109.999.926,63 TRY 99,99 Bağlı OrtaklıkŞeker Finansman A.Ş. Finans 50.650.000,00 50.650.000,00 TRY 100 Bağlı OrtaklıkŞekerbank Kıbrıs Ltd. Bankacılık 26.000.000,00 25.461.541,00 TRY 97,93 Bağlı OrtaklıkŞeker International Banking Unit Ltd. Offshore Bankacılık 5.000.000,00 4.789.700,00 USD 95,79 Bağlı OrtaklıkŞeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Gayrimenkul Yatırım 813.555.283,00 610.166.462,00 TRY 75,00 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066444BIST