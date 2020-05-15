***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
15.05.2020 23:19
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
15/05/2020
Karar Sayısı
161
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
31.03.2020 tarihli konsolide olmayan finansal raporlara ilişkin sorumluluk beyanımız ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845624
BIST
18:05101.983
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 2.214,81
|Açılış
|: 100.897
|
|Önceki Kapanış
|: 99.768
|
102.225
En Düşük
100.897
18:056,8071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0356
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8071
En Düşük
6,7687
18:057,4027
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4287
En Düşük
7,3878
18:05380,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -2,94
|Açılış
|: 380,70
|
|Önceki Kapanış
|: 383,66
|
385,00
En Düşük
377,01
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|0,61
|21.652.650
|% 0,00
|
|PINSU
|6,50
|19.700.755
|% 0,00
|
|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,53
|7.317.209
|% 0,00
|
|ARTI
|2,59
|1.677.022
|% 0,00
|
|ALCAR
|60,90
|44.764.273
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,53
|7.317.209
|% 0,00
|
|YYAPI
|0,61
|21.652.650
|% 0,00
|
|PINSU
|6,50
|19.700.755
|% 0,00
|
|KLGYO
|2,82
|21.707.044
|% 0,00
|
|SASA
|10,27
|1.207.506.681
|% 0,00
|
|THYAO
|10,80
|1.017.432.376
|% 0,00
|
|GARAN
|7,75
|836.067.682
|% 0,00
|
|PGSUS
|55,05
|808.155.889
|% 0,00
|
|ALKIM
|12,78
|782.533.571
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,31
|247.967.094
|% 0,00
|
|ISFIN
|4,04
|737.396.635
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,10
|149.412.402
|% 0,00
|
|KARSN
|1,75
|229.050.017
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,46
|322.362.948
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2681
|8,3096
|% -1,24
|
|Frank
|6,9470
|6,9889
|% -1,60
|
|Riyal
|1,7992
|1,8082
|% -1,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.746
|-0,12
|
|Altın Gr.
|381
|381
|-2,96
|
|Cumhuriyet
|2.450
|2.500
|-11,20
|
|Tam
|2.522
|2.565
|-11,40
|
|Yarım
|1.231
|1.254
|-5,60
|
|Çeyrek
|615
|627
|-2,80
|
|Gümüş.Ons
|17,32
|17,36
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|0,01
|
|B. Petrol
|34,48
|34,48
|0,01
|