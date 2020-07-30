SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|PKENT
|954,60
|2.252.856
|% 9,99
|BURVA
|85,90
|8.269.966
|% 9,99
|VAKFN
|4,74
|28.336.451
|% 9,98
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|9,1391
|9,1849
|% 1,00
|Frank
|7,6635
|7,7097
|% 0,55
|Riyal
|1,8597
|1,8690
|% 0,18
|Alış
|Satış
|%
|Altın Gr.
|440
|440
|-2,17
|Cumhuriyet
|2.897
|2.952
|13,10
|Tam
|2.984
|3.038
|9,00
|Yarım
|1.449
|1.481
|6,60
|Çeyrek
|727
|743
|3,30
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|-0,02
Seans Raporu
- 17:58 INFO, SNKRN, GRNYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:58 KENT, EPLAS, ISKUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:43 PKENT, AKMGY, MRSHL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:43 AKGRT, EPLAS, KENT değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:28 AKMGY, IHYAY, DIRIT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında