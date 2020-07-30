***SKBNK* *SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
30.07.2020 23:55
***SKBNK******SEK*** ŞEKERBANK T.A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/07/2020
Karar Sayısı
217
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
30.06.2020 tarihli konsolide finansal raporlara ilişkin sorumluluk beyanımız ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/864329
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -8,65
|Açılış
|: 1.137
|
|Önceki Kapanış
|: 1.136
|
1.137
En Düşük
1.125
12:356,9906
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0032
|Açılış
|: 7,1260
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0720
|
6,9985
En Düşük
6,9780
12:358,2916
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0137
|Açılış
|: 8,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,2932
En Düşük
8,2623
12:35440,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,35
|Açılış
|: 440,44
|
|Önceki Kapanış
|: 442,61
|
443,96
En Düşük
435,64
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|
|MEGAP
|4,07
|462.743
|% 10,00
|
|PKENT
|954,60
|2.252.856
|% 9,99
|
|BURVA
|85,90
|8.269.966
|% 9,99
|
|VAKFN
|4,74
|28.336.451
|% 9,98
|
|BFREN
|1.060,20
|5.363.552
|% -10,00
|
|KENT
|2.167,20
|886.385
|% -10,00
|
|KONYA
|471,00
|58.860.915
|% -9,99
|
|DARDL
|12,30
|1.377.810
|% -8,89
|
|NIBAS
|16,01
|18.837.718
|% -6,65
|
|ASELS
|35,26
|677.502.245
|% -0,06
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% -1,13
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% -0,32
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,45
|
|AKBNK
|5,24
|349.251.533
|% -1,32
|
|EKGYO
|2,24
|505.033.166
|% 0,45
|
|IHLGM
|1,70
|165.214.528
|% 0,59
|
|GARAN
|7,02
|631.906.436
|% -1,13
|
|GUSGR
|6,25
|534.737.168
|% -0,32
|
|KRDMD
|2,99
|225.477.210
|% -1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,1391
|9,1849
|% 1,00
|
|Frank
|7,6635
|7,7097
|% 0,55
|
|Riyal
|1,8597
|1,8690
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-13,69
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|2.898
|2.953
|13,80
|
|Tam
|2.985
|3.039
|9,70
|
|Yarım
|1.449
|1.481
|7,00
|
|Çeyrek
|727
|743
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,55
|-0,79
|
|Gümüş Gr.
|5,27
|5,28
|-0,18
|
|B. Petrol
|43,69
|43,69
|-0,40
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Seans Raporu
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