***SKBNK* *SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
27.11.2020 17:11
***SKBNK******SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler [SKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar
Şekerbank T.A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 1.158.000.000 TL'den 1.860.000.000 TL'ye yükseltilmesi kapsamında ihraç edilen 702.000.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 1.731.637 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
SELÇUK BÜYÜKAKKAŞ 640.000 % 36,96 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
RÜŞTÜ BORAN KESKİNER 414.333 % 23,93 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
TOLUN KUDALOĞLU 315.355 % 18,21 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
ERTUĞRUL ERDOĞAN 200.000 % 11,55 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
EYÜP SERDAR ERÇELİK 125.312 % 7,24 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890329
BIST