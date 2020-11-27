Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SKBNK* *SKY* *SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin

27.11.2020 17:11



***SKBNK******SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

İlgili Şirketler [SKBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklamalar

Şekerbank T.A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 1.158.000.000 TL'den 1.860.000.000 TL'ye yükseltilmesi kapsamında ihraç edilen 702.000.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 1.731.637 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
SELÇUK BÜYÜKAKKAŞ 640.000 % 36,96 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
RÜŞTÜ BORAN KESKİNER 414.333 % 23,93 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
TOLUN KUDALOĞLU 315.355 % 18,21 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
ERTUĞRUL ERDOĞAN 200.000 % 11,55 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına
EYÜP SERDAR ERÇELİK 125.312 % 7,24 Gerçek Kişi Türkiye Kendi Nam ve Hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890329


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:271.330
Değişim :  -0,94% |  -12,67
Açılış :  1.348  
Önceki Kapanış :  1.342  
En Yüksek
1.352 En Düşük
1.327
BIST En Aktif Hisseler17:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SAFKR 13,87 29.568.764 % 9,99  
TDGYO 13,59 17.818.369 % 9,95  
MARKA 7,00 6.288.542 % 9,20  
BAYRK 8,61 52.177.231 % 6,82  
BERA 12,52 56.267.476 % 5,65  
daha fazla
17:25 Alış Satış %  
Dolar 7,8490 7,8556 % -0,20  
Euro 9,3730 9,3905 % 0,03  
Sterlin 10,4324 10,4847 % -0,45  
Frank 8,6137 8,6656 % -0,37  
Riyal 2,0848 2,0952 % -0,35  
daha fazla
17:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.781 1.781 -28,63  
Altın Gr. 447 447 -10,87  
Cumhuriyet 2.983 3.028 -74,00  
Tam 2.962 3.041 -79,29  
Yarım 1.432 1.471 -38,35  
Çeyrek 718 735 -19,18  
Gümüş.Ons 22,54 22,59 -0,76  
Gümüş Gr. 5,64 5,65 -0,25  
B. Petrol 48,06 48,06 0,27  
Seans Raporu 17:25
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru