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***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyetlerin Geçici Olarak Durdurulması

29.06.2020 10:35
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***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyetlerin Geçici Olarak Durdurulması )

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Faaliyetlerin Geçici Olarak Durdurulması

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Açıklamalar

Şirketimiz faaliyetleri kendi talebimiz ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 26.06.2020 tarih 12233903-350_02-E_6532  izin yazısı ile 20.06.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir yıl daha geçici olarak durdurulmuştur. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853242


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VERTU 5,55 4.147.787 % 9,90  
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Tam 2.602 2.615 8,30  
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Çeyrek 632 640 2,00  
Gümüş.Ons 17,84 17,88 0,07  
Gümüş Gr. 3,93 3,94 0,00  
B. Petrol 40,34 40,34 -0,59  
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