***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyetlerin Geçici Olarak Durdurulması









***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyetlerin Geçici Olarak Durdurulması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Geçici Olarak DurdurulmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz faaliyetleri kendi talebimiz ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 26.06.2020 tarih 12233903-350_02-E_6532 izin yazısı ile 20.06.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir yıl daha geçici olarak durdurulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853242BIST