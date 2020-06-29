***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyetlerin Geçici Olarak Durdurulması
29.06.2020 10:35
***SKP*** ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyetlerin Geçici Olarak Durdurulması )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Geçici Olarak Durdurulması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz faaliyetleri kendi talebimiz ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 26.06.2020 tarih 12233903-350_02-E_6532 izin yazısı ile 20.06.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir yıl daha geçici olarak durdurulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853242
BIST
12:04115.178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 510,01
|Açılış
|: 114.776
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
115.342
En Düşük
114.432
12:046,8536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0031
|Açılış
|: 6,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8577
En Düşük
6,8445
12:047,7151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0215
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7251
En Düşük
7,6775
12:04390,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,46
|Açılış
|: 390,22
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,48
BIST En Aktif Hisseler
|VERUS
|26,40
|5.108.268
|% 10,00
|
|PRKAB
|4,76
|43.813.259
|% 9,93
|
|VERTU
|5,55
|4.147.787
|% 9,90
|
|DOGUB
|2,71
|21.326.544
|% 9,72
|
|SAMAT
|2,81
|20.809.431
|% 9,34
|
|HALKS
|3,60
|286.402
|% -7,22
|
|SALIX
|11,23
|5.345
|% -6,03
|
|DAGI
|6,30
|8.160.976
|% -5,69
|
|ORGE
|6,59
|65.566.010
|% -5,45
|
|AYEN
|5,06
|107.612.321
|% -5,07
|
|ODAS
|2,45
|681.786.164
|% -2,00
|
|HALKB
|6,39
|338.387.175
|% 1,43
|
|EKGYO
|1,92
|327.641.212
|% 1,59
|
|GARAN
|8,30
|321.796.336
|% 0,97
|
|TSPOR
|7,75
|244.991.677
|% -5,02
|
|ODAS
|2,45
|681.786.164
|% -2,00
|
|EKGYO
|1,92
|327.641.212
|% 1,59
|
|CEMAS
|1,46
|171.234.767
|% 2,82
|
|KARSN
|2,81
|194.471.032
|% 2,18
|
|BJKAS
|2,73
|181.481.605
|% 9,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4245
|8,4668
|% -0,10
|
|Frank
|7,2102
|7,2536
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8213
|1,8304
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-0,62
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,41
|
|Cumhuriyet
|2.587
|2.627
|27,00
|
|Tam
|2.602
|2.615
|8,30
|
|Yarım
|1.264
|1.279
|4,10
|
|Çeyrek
|632
|640
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,88
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,00
|
|B. Petrol
|40,34
|40,34
|-0,59
|
Seans Raporu
daha fazla
-
12:17VERTU
Yüzde 9.90 oranında artışla 5.55 lira fiyatla işlem gören hissede 747, 349 adet işlem
-
12:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 642, 41 artarak (% 0.48 ) 133, 256
-
12:15
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ODAS, HALKB, EKGYO
-
12:15XU100
Endeks 115, 287 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 5, 780.00 milyon TL de
-
12:15DGKLB
Yüzde 5.20 oranında artışla 2.63 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 919, 408 adet işlem