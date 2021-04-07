***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.04.2021 16:09
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
2021 yılı 1. Dönem Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 93,92 % 0,0000099 % 0,000093 % 0,941861
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924272
BIST
17:231.417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -3,48
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
17:238,1736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0454
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
17:239,7442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0737
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
17:23457,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,42
|Açılış
|: 457,45
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler17:21
|CEOEM
|6,60
|79.438.812
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,87
|68.737.468
|% 10,00
|
|IDGYO
|10,34
|3.879.747
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|169.536
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|32.553.259
|% 9,99
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|39.823.629
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,97
|1.068.557.925
|% 2,60
|
|GARAN
|6,79
|998.054.615
|% 0,00
|
|JANTS
|919,90
|901.389.649
|% 3,52
|
|BJKAS
|9,19
|882.183.227
|% 0,99
|
|THYAO
|12,82
|826.171.539
|% 0,47
|
|EKGYO
|1,97
|1.068.557.925
|% 2,60
|
|YKBNK
|2,19
|413.695.050
|% 0,46
|
|GARAN
|6,79
|998.054.615
|% 0,00
|
|TSKB
|1,39
|184.833.448
|% 0,72
|
|IHLAS
|0,69
|78.771.269
|% -2,82
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1712
|8,1772
|% 0,60
|
|Euro
|9,7298
|9,7403
|% 0,72
|
|Sterlin
|11,2231
|11,2794
|% 0,09
|
|Frank
|8,7843
|8,8373
|% 0,91
|
|Riyal
|2,1759
|2,1868
|% 0,63
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|-4,20
|
|Altın Gr.
|458
|458
|1,96
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|11,00
|
|Tam
|3.015
|3.091
|15,61
|
|Yarım
|1.457
|1.495
|7,55
|
|Çeyrek
|731
|748
|3,77
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,13
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,61
|0,03
|
|B. Petrol
|62,56
|62,56
|-0,18
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
-
17:32DERHL
Yüzde -5.23 oranında düşüşle 8.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 950, 297 adet işlem
-
17:31BRKSN
Yüzde -4.73 oranında düşüşle 11.48 lira fiyatla işlem gören hissede 817, 963 adet işlem
-
17:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, TSKB, TKFEN
-
17:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 88 kaybederek (% -0.15 ) 1, 221
-
17:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLMSN, IDGYO, FRIGO, MTRKS, MRSHL, NTGAZ, GEDIK, YYAPI, CEOEM, PAMEL