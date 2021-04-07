***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2021 yılı 1 Dönem Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni GiderleriTescil ve İlan GiderleriSigorta GiderleriNoter ÜcretleriBağımsız Denetim Ücreti418,53 % 0,04161304Alınan Kredi FaizleriSaklama Ücretleri42,59 % 0,00423458Fon Yönetim Ücreti1.157,45 % 0,1150814Hisse Senedi KomisyonuTahvil Bono KomisyonuGecelik Ters Repo KomisyonuVadeli Ters Repo KomisyonuBorsa Para Piyasası KomisyonuYabancı Menkul Kıymet KomisyonuVergiler ve Diğer HarcamalarTürev Araçlar Komisyonu94,03 % 0,00934909Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. KomisyonlarıDiğer Giderler779,54 % 0,07750707TOPLAM GİDERLER2.492,14 % 0,24778518DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.005.766,37 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924285BIST