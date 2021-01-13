***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
13.01.2021 11:30
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Şirketimizin Serbest Şemsiye Fon kuruluşuna ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu 08.01.2021 Tarih ve E--12233903-305.01.01--2 Sayılı izni ile Kuruluşuna izin verilen Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a ait içtüzük ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901730
BIST
12:441.564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 14,45
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.559
12:447,4311
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0233
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4106
12:449,0641
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0399
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0397
12:44442,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,82
|Açılış
|: 442,18
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
441,20
BIST En Aktif Hisseler12:44
|PSDTC
|31,24
|15.820.271
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|15.820.271
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|15.820.271
|% 10,00
|
|PSDTC
|31,24
|15.820.271
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|252.527
|% 10,00
|
|KAPLM
|34,20
|110.261
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|174.592.941
|% -9,99
|
|BRMEN
|2,90
|136.288
|% -9,94
|
|ESEN
|22,36
|192.966.047
|% -5,01
|
|NATEN
|38,16
|58.171.274
|% -4,50
|
|THYAO
|13,17
|1.554.223.904
|% 2,41
|
|SISE
|7,77
|1.194.101.463
|% 1,70
|
|TCELL
|17,10
|758.751.502
|% 2,46
|
|PETKM
|5,24
|728.912.840
|% -0,95
|
|EKGYO
|2,48
|485.060.613
|% 1,22
|
|TSKB
|1,90
|393.825.325
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,48
|485.060.613
|% 1,22
|
|SISE
|7,77
|1.194.101.463
|% 1,70
|
|PETKM
|5,24
|728.912.840
|% -0,95
|
|THYAO
|13,17
|1.554.223.904
|% 2,41
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4287
|7,4311
|% -0,31
|
|Euro
|9,0604
|9,0641
|% -0,44
|
|Sterlin
|10,1226
|10,1734
|% -0,34
|
|Frank
|8,3241
|8,3743
|% -0,65
|
|Riyal
|1,9712
|1,9811
|% -0,49
|
|12:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-0,06
|
|Altın Gr.
|442
|442
|-2,82
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.981
|-8,00
|
|Tam
|2.924
|2.998
|-8,92
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|-4,31
|
|Çeyrek
|709
|725
|-2,15
|
|Gümüş.Ons
|25,44
|25,47
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,06
|
|B. Petrol
|56,95
|56,95
|0,37
|