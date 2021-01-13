***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Serbest Şemsiye Fon kuruluşuna ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu 08.01.2021 Tarih ve E--12233903-305.01.01--2 Sayılı izni ile Kuruluşuna izin verilen Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a ait içtüzük ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901730BIST