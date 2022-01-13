***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)









***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )Türkçeİç Tüzük (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTera Portföy Yönetimi A.Ş. Game Invest Girişim Sermayesi Fonu İç Tüzüğü 3.1. maddesinde fon süresi 10 yıl olarak değiştirilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993297BIST