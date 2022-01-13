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***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)

13.01.2022 09:40
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)


***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )

Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)

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Açıklamalar

Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Game Invest Girişim Sermayesi Fonu İç Tüzüğü 3.1. maddesinde fon süresi 10 yıl olarak değiştirilmiştir



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993297


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BIST En Aktif Hisseler11:02
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UZERB 74,85 1.273.273 % 9,99  
EMNIS 26,28 824.955 % 9,96  
PKENT 7.979,40 1.527.903 % 8,05  
KAPLM 36,72 12.340.796 % 7,56  
LINK 32,32 24.802.516 % 6,60  
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11:02 Alış Satış %  
Dolar 13,5316 13,5580 % 2,53  
Euro 15,5270 15,6218 % 3,07  
Sterlin 18,5727 18,6658 % 2,74  
Frank 14,8047 14,8939 % 2,71  
Riyal 3,6035 3,6215 % 2,57  
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11:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.827 1.827 -0,15  
Altın Gr. 794 794 17,28  
Cumhuriyet 5.364 5.446 35,00  
Tam 5.337 5.473 37,84  
Yarım 2.580 2.647 18,30  
Çeyrek 1.294 1.324 9,16  
Gümüş.Ons 23,16 23,20 -0,01  
Gümüş Gr. 10,06 10,07 0,21  
B. Petrol 84,35 84,35 -0,32  
Seans Raporu 11:02
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