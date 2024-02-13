***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
13.02.2024 12:20
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.01.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Konut Alfa Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu İçtüzüğü ektedir. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249064
BIST
'
12:509.179
En Düşük
|Değişim
|: 0,05%
|| 4,59
|Açılış
|: 9.217
|
|Önceki Kapanış
|: 9.175
|
9.134
En Yüksek
9.217
12:5030,7282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0162
|Açılış
|: 30,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8000
|
30,7410
En Düşük
30,6402
12:5033,1253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0067
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1000
|
33,1723
En Düşük
33,0544
12:502.002,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 7,01
|Açılış
|: 2.001,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.995,02
|
2.001,95
En Düşük
1.987,99
BIST En Aktif Hisseler12:48
|CELHA
|29,80
|1.490.478
|% 243,32
|
|PKART
|72,60
|11.160.243
|% 10,00
|
|KTLEV
|93,60
|166.830.141
|% 9,99
|
|AVHOL
|55,60
|298.231.924
|% 9,99
|
|MARBL
|26,64
|114.358.769
|% 9,99
|
|UMPAS
|10,35
|855.428
|% -10,00
|
|SNPAM
|93,35
|1.287.950
|% -7,30
|
|DIRIT
|15,40
|735.350
|% -6,10
|
|ATSYH
|47,90
|924.422
|% -6,08
|
|GLBMD
|43,66
|158.858.662
|% -5,54
|
|THYAO
|289,25
|4.535.171.832
|% -0,34
|
|GUBRF
|194,20
|4.466.562.417
|% 7,95
|
|ISCTR
|27,38
|3.673.486.563
|% 0,15
|
|EREGL
|47,10
|3.602.641.137
|% 1,51
|
|TUPRS
|164,10
|3.070.578.739
|% 0,80
|
|EKGYO
|10,84
|2.514.581.722
|% 3,44
|
|ISCTR
|27,38
|3.673.486.563
|% 0,15
|
|KLGYO
|5,12
|633.904.783
|% 5,13
|
|ZOREN
|5,07
|584.783.377
|% -0,39
|
|YKBNK
|23,50
|2.351.894.862
|% 1,29
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7220
|30,7254
|% 0,04
|
|Euro
|33,0949
|33,1241
|% 0,02
|
|Sterlin
|38,7451
|38,9394
|% 0,20
|
|Frank
|34,7237
|34,9329
|% -0,60
|
|Riyal
|8,1717
|8,2127
|% 0,05
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,92
|22,94
|% 0,66
|
|Platin
|898,81
|900,22
|% 0,66
|
|Paladyum
|912,80
|917,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,58
|82,58
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,66
|2.027,02
|% 0,66
|