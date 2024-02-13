***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
13.02.2024 12:29
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.01.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Konut Alfa Katılım Gayrimenkul Yatırım Fonu İhraç Belgesi ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249066
BIST
'
12:499.178
En Düşük
|Değişim
|: 0,04%
|| 3,75
|Açılış
|: 9.217
|
|Önceki Kapanış
|: 9.175
|
9.134
En Yüksek
9.217
12:4930,7259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0139
|Açılış
|: 30,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8000
|
30,7410
En Düşük
30,6402
12:4933,1266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0080
|Açılış
|: 33,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1000
|
33,1723
En Düşük
33,0544
12:492.001,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 6,80
|Açılış
|: 2.001,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.995,02
|
2.001,95
En Düşük
1.987,99
BIST En Aktif Hisseler12:49
|CELHA
|29,80
|1.490.478
|% 243,32
|
|PKART
|72,60
|11.160.243
|% 10,00
|
|MARBL
|26,64
|114.448.973
|% 9,99
|
|AVHOL
|55,60
|298.231.924
|% 9,99
|
|DGGYO
|38,52
|38.327.541
|% 9,99
|
|UMPAS
|10,35
|855.428
|% -10,00
|
|SNPAM
|93,35
|1.287.950
|% -7,30
|
|DIRIT
|15,40
|735.350
|% -6,10
|
|ATSYH
|47,90
|924.422
|% -6,08
|
|GLBMD
|43,90
|161.180.413
|% -5,02
|
|THYAO
|288,75
|4.573.096.859
|% -0,52
|
|GUBRF
|194,50
|4.479.173.457
|% 8,12
|
|EREGL
|47,08
|3.715.393.905
|% 1,47
|
|ISCTR
|27,36
|3.689.251.973
|% 0,07
|
|TUPRS
|164,10
|3.090.054.808
|% 0,80
|
|EKGYO
|10,84
|2.531.922.249
|% 3,44
|
|ISCTR
|27,36
|3.689.251.973
|% 0,07
|
|KLGYO
|5,14
|634.834.914
|% 5,54
|
|ZOREN
|5,07
|588.159.977
|% -0,39
|
|YKBNK
|23,46
|2.368.215.637
|% 1,12
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7223
|30,7259
|% 0,05
|
|Euro
|33,1135
|33,1266
|% 0,02
|
|Sterlin
|38,7489
|38,9432
|% 0,20
|
|Frank
|34,7433
|34,9526
|% -0,55
|
|Riyal
|8,1717
|8,2127
|% 0,05
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,92
|22,94
|% 0,66
|
|Platin
|896,69
|900,99
|% 0,66
|
|Paladyum
|912,37
|918,02
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,70
|82,70
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,82
|2.027,04
|% 0,66
|