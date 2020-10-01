Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.10.2020 16:47
GÜNCEL HABERLER



***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İşletme Adı TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Merkez Adresi Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz Apt No :9 / 39 Sarıyer-İSTANBUL
İnternet Adresi www.teraportfoy.com

Elektronik Posta Adresi
E-posta
bilgi@teraportfoy.com

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz Apt No :9 / 39 Sarıyer-İSTANBUL (212) 365 10 20 (212) 290 69 95

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
KEZBAN TAŞOLUK Mali İşler ve Operasyon 01.10.2020 (212) 365 10 20 ktasoluk@teraportfoy.com Düzey 2 Lisansı

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 4500000 TRY 100
TOPLAM 4500000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877779


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.144
Değişim :  -0,15% |  -1,73
Açılış :  1.150  
Önceki Kapanış :  1.145  
En Yüksek
1.155 En Düşük
1.143
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERKO 13,20 115.095.727 % 10,00  
KENT 367,50 3.365.198 % 10,00  
CMBTN 137,60 10.671.228 % 9,99  
SODSN 26,00 683.150 % 9,98  
EMNIS 43,90 3.920.709 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,7366 7,7404 % 0,25  
Euro 9,0846 9,0996 % 0,48  
Sterlin 9,9395 9,9894 % 0,14  
Frank 8,3952 8,4457 % 0,77  
Riyal 2,0591 2,0694 % 0,57  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.906 1.906 20,54  
Altın Gr. 474 474 7,47  
Cumhuriyet 3.142 3.190 20,00  
Tam 3.125 3.204 18,91  
Yarım 1.511 1.550 9,15  
Çeyrek 758 775 4,58  
Gümüş.Ons 23,83 23,87 0,60  
Gümüş Gr. 5,91 5,92 0,16  
B. Petrol 40,49 40,49 -1,81  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru