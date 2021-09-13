Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.09.2021 16:38



***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
MURAT KARAKAŞ Mali İşler ve Operasyon 01.08.2021 (212) 365 10 20 mkarakas@teraportfoy.com Düzey 3 Lisansı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963446


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:561.437
Değişim :  -0,09% |  -1,23
Açılış :  1.440  
Önceki Kapanış :  1.439  
En Yüksek
1.448 En Düşük
1.434
BIST En Aktif Hisseler17:56
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YESIL 2,42 143.896.888 % 10,00  
CRFSA 42,46 8.257.616 % 10,00  
GESAN 23,78 363.504.127 % 9,99  
PENTA 122,20 20.290.634 % 9,99  
YEOTK 38,96 8.944.787 % 9,99  
daha fazla
17:56 Alış Satış %  
Dolar 8,4358 8,4379 % -0,21  
Euro 9,9645 9,9698 % -0,42  
Sterlin 11,6447 11,7031 % -0,19  
Frank 9,1228 9,1777 % -0,57  
Riyal 2,2425 2,2538 % -0,23  
daha fazla
17:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.795 1.795 7,45  
Altın Gr. 487 487 0,77  
Cumhuriyet 3.228 3.277 9,00  
Tam 3.214 3.295 9,63  
Yarım 1.554 1.594 4,65  
Çeyrek 779 797 2,33  
Gümüş.Ons 23,77 23,80 0,04  
Gümüş Gr. 6,45 6,45 -0,01  
B. Petrol 73,51 73,51 0,59  
Seans Raporu 17:56
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru