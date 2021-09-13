***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.09.2021 16:38
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
MURAT KARAKAŞ Mali İşler ve Operasyon 01.08.2021 (212) 365 10 20 mkarakas@teraportfoy.com Düzey 3 Lisansı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963446
BIST
17:561.437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,23
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.434
17:568,4379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0178
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4430
|
8,4794
En Düşük
8,4235
17:569,9698
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0422
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0239
En Düşük
9,9384
17:56487,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,88
|Açılış
|: 486,99
|
|Önceki Kapanış
|: 486,11
|
488,84
En Düşük
485,11
BIST En Aktif Hisseler17:56
|YESIL
|2,42
|143.896.888
|% 10,00
|
|CRFSA
|42,46
|8.257.616
|% 10,00
|
|GESAN
|23,78
|363.504.127
|% 9,99
|
|PENTA
|122,20
|20.290.634
|% 9,99
|
|YEOTK
|38,96
|8.944.787
|% 9,99
|
|TGSAS
|15,75
|9.497.009
|% -10,00
|
|KTSKR
|86,45
|96.379.400
|% -9,99
|
|SELGD
|6,63
|10.887.691
|% -7,92
|
|DOGUB
|6,50
|18.819.861
|% -7,41
|
|EUHOL
|2,76
|54.426.017
|% -7,07
|
|GARAN
|9,38
|1.403.748.262
|% -1,16
|
|YKBNK
|2,49
|653.810.712
|% 0,40
|
|SISE
|8,59
|650.636.063
|% 0,59
|
|BRLSM
|10,47
|611.306.939
|% 3,25
|
|KOZAL
|101,70
|575.389.918
|% 0,99
|
|YKBNK
|2,49
|653.810.712
|% 0,40
|
|GARAN
|9,38
|1.403.748.262
|% -1,16
|
|SISE
|8,59
|650.636.063
|% 0,59
|
|EKGYO
|1,84
|135.092.698
|% -1,08
|
|TSKB
|1,29
|91.980.402
|% 0,00
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4358
|8,4379
|% -0,21
|
|Euro
|9,9645
|9,9698
|% -0,42
|
|Sterlin
|11,6447
|11,7031
|% -0,19
|
|Frank
|9,1228
|9,1777
|% -0,57
|
|Riyal
|2,2425
|2,2538
|% -0,23
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|7,45
|
|Altın Gr.
|487
|487
|0,77
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|9,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|9,63
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|4,65
|
|Çeyrek
|779
|797
|2,33
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,80
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,51
|73,51
|0,59
|
Seans Raporu
17:56
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 1, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 10, 540.00 milyon TL de
-
17:58IDGYO
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 696, 326 adet işlem
-
17:56ULAS
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 548, 787 adet işlem
-
17:55EUHOL
Yüzde -7.07 oranında düşüşle 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 109, 672 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, EKGYO, GARAN