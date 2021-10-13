***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.10.2021 14:41
***SKP*** TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA METİN SEYHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 19.06.2020 Evet
OĞUZ BÜKTEL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 30.06.2021 İcrada Görevli Evet
AYŞEGÜL KAYA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 13.10.2021 İcrada Görevli Evet
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970231
BIST
14:471.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 12,73
|Açılış
|: 1.421
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|Önceki Kapanış
|: 1.417
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1.432
En Düşük
1.421
14:479,0684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
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|Açılış
|: 9,0500
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|Önceki Kapanış
|: 9,0150
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9,0684
En Düşük
9,0017
14:4710,4923
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 10,4550
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|Önceki Kapanış
|: 10,4000
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10,5023
En Düşük
10,4123
14:47516,13
En Yüksek
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|: 0,93%
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|Açılış
|: 516,13
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|Önceki Kapanış
|: 511,38
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516,53
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler14:45
|KTSKR
|33,58
|25.649.754
|% 8,88
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|TTRAK
|169,00
|77.363.223
|% 7,23
|
|AGESA
|22,10
|14.524.351
|% 6,56
|
|OZBAL
|18,18
|75.741.308
|% 6,01
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|SELVA
|8,50
|14.256.348
|% 5,99
|
|AKFGY
|6,11
|54.147.518
|% -9,88
|
|KSTUR
|204,00
|827.618
|% -9,81
|
|ALBRK
|1,64
|91.322.364
|% -8,38
|
|EKIZ
|6,25
|724.934
|% -6,30
|
|OYLUM
|7,41
|4.999.544
|% -5,96
|
|EKGYO
|1,84
|364.933.420
|% 0,55
|
|YEOTK
|78,45
|187.601.553
|% 1,95
|
|GESAN
|23,86
|185.593.690
|% 0,42
|
|KOZAL
|101,20
|166.613.752
|% -0,69
|
|HALKB
|4,42
|122.842.290
|% 0,23
|
|EKGYO
|1,84
|364.933.420
|% 0,55
|
|ALBRK
|1,64
|91.322.364
|% -8,38
|
|ODAS
|1,48
|58.830.796
|% -0,67
|
|VAKBN
|3,36
|110.522.121
|% 0,60
|
|HALKB
|4,42
|122.842.290
|% 0,23
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0613
|9,0671
|% 0,35
|
|Euro
|10,4867
|10,4905
|% 0,57
|
|Sterlin
|12,2992
|12,3609
|% 0,48
|
|Frank
|9,7281
|9,7867
|% 0,62
|
|Riyal
|2,4078
|2,4198
|% 0,25
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.774
|1.774
|13,86
|
|Altın Gr.
|516
|516
|5,09
|
|Cumhuriyet
|3.417
|3.468
|21,00
|
|Tam
|3.402
|3.487
|23,90
|
|Yarım
|1.644
|1.687
|11,56
|
|Çeyrek
|825
|843
|5,78
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,92
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,10
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|B. Petrol
|82,56
|82,56
|-0,86
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