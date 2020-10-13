***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2020 15:48
***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881183
BIST
16:001.175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,99
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.171
16:007,9073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0185
|Açılış
|: 7,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9108
En Düşük
7,8718
16:009,3215
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0116
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
16:00485,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,34
|Açılış
|: 485,76
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
489,35
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler16:00
|BRYAT
|174,90
|13.967.275
|% 10,00
|
|NTHOL
|3,19
|191.588.988
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|4.600.888
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|771.062
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|1.913.533
|% 10,00
|
|KSTUR
|134,10
|522.454
|% -10,00
|
|FORMT
|5,04
|9.337.650
|% -10,00
|
|SUMAS
|36,00
|637.523
|% -10,00
|
|LUKSK
|33,32
|7.726.949
|% -9,99
|
|YAPRK
|75,65
|1.358.523
|% -9,99
|
|ODAS
|3,57
|1.033.376.782
|% 2,29
|
|KERVT
|7,39
|657.016.693
|% -4,03
|
|SISE
|6,79
|637.114.712
|% -1,59
|
|TUKAS
|12,58
|585.883.976
|% 5,36
|
|KRDMD
|3,63
|562.231.738
|% 1,40
|
|ODAS
|3,57
|1.033.376.782
|% 2,29
|
|EKGYO
|1,83
|351.246.872
|% -0,54
|
|ISGYO
|2,20
|411.891.871
|% 5,26
|
|SKBNK
|1,77
|322.906.206
|% 2,91
|
|KRDMD
|3,63
|562.231.738
|% 1,40
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9053
|7,9073
|% 0,23
|
|Euro
|9,3157
|9,3215
|% -0,12
|
|Sterlin
|10,2575
|10,3090
|% -0,15
|
|Frank
|8,6496
|8,7017
|% 0,13
|
|Riyal
|2,1014
|2,1119
|% 0,26
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|-15,33
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-1,84
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.267
|-5,00
|
|Tam
|3.198
|3.278
|-11,01
|
|Yarım
|1.546
|1.585
|-5,32
|
|Çeyrek
|775
|793
|-2,66
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,63
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,09
|
|B. Petrol
|42,18
|42,18
|0,46
|