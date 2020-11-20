***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.11.2020 11:00
***SKTAS*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [SKTAS]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SKTAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889340
BIST
13:581.323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 9,90
|Açılış
|: 1.316
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313
|
1.327
En Düşük
1.316
13:587,5983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0484
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6200
|
7,6175
En Düşük
7,5178
13:589,0124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0401
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9900
|
9,0382
En Düşük
8,9136
13:58455,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,50
|Açılış
|: 455,53
|
|Önceki Kapanış
|: 453,04
|
457,25
En Düşük
450,20
BIST En Aktif Hisseler13:58
|BMELK
|24,86
|2.509.545
|% 10,00
|
|PKENT
|847,00
|265.958
|% 10,00
|
|KONYA
|980,40
|28.667.492
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.135,00
|1.570.215
|% 10,00
|
|CASA
|66,55
|1.329.217
|% 10,00
|
|MARKA
|7,99
|2.089.888
|% -9,92
|
|ETILR
|4,60
|636.271
|% -6,12
|
|ETYAT
|4,30
|5.805.623
|% -3,80
|
|LINK
|48,10
|11.748.026
|% -3,68
|
|MNDRS
|3,33
|182.633.096
|% -3,20
|
|GARAN
|9,45
|2.813.718.832
|% -0,74
|
|THYAO
|12,06
|1.358.111.922
|% 2,99
|
|KRDMD
|4,78
|1.235.389.651
|% -1,85
|
|YKBNK
|3,06
|1.010.041.519
|% -1,61
|
|AKBNK
|6,48
|743.558.977
|% 0,15
|
|YKBNK
|3,06
|1.010.041.519
|% -1,61
|
|GARAN
|9,45
|2.813.718.832
|% -0,74
|
|KRDMD
|4,78
|1.235.389.651
|% -1,85
|
|SKBNK
|1,51
|248.437.774
|% 1,34
|
|AKBNK
|6,48
|743.558.977
|% 0,15
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5917
|7,5983
|% 0,64
|
|Euro
|9,0039
|9,0124
|% 0,45
|
|Sterlin
|10,0385
|10,0888
|% 0,49
|
|Frank
|8,2906
|8,3406
|% 0,43
|
|Riyal
|2,0182
|2,0283
|% 0,59
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-1,10
|
|Altın Gr.
|455
|456
|2,50
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.071
|9,00
|
|Tam
|3.008
|3.086
|5,34
|
|Yarım
|1.454
|1.493
|2,59
|
|Çeyrek
|729
|746
|1,29
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|5,90
|5,91
|0,05
|
|B. Petrol
|44,58
|44,58
|0,38
|