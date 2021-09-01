***SKTAS* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
01.09.2021 09:52
***SKTAS******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin 78.234.000 TL'den 153.800.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilen 75.566.000 TL nominal değerli payların yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulan 269.903,862 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Tolun Kudaloğlu 143.000 % 52,98 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
Harun Zerey 85.000 % 31,49 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
Seda Güleç 15.000 % 5,56 Gerçek Kişi Türkiye Kendi nam ve hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961121
BIST
17:181.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,94
|Açılış
|: 1.476
|
|Önceki Kapanış
|: 1.472
|
1.479
En Düşük
1.468
17:188,2965
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0090
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3338
En Düşük
8,2713
17:189,8353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0094
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8490
En Düşük
9,7770
17:18483,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,89
|Açılış
|: 483,55
|
|Önceki Kapanış
|: 484,44
|
486,68
En Düşük
482,09
BIST En Aktif Hisseler17:18
|EGEPO
|5,50
|668.806
|% 10,00
|
|SUMAS
|99,00
|1.152.353
|% 10,00
|
|KONTR
|58,35
|43.438.136
|% 9,99
|
|UTPYA
|24,44
|960.335
|% 9,99
|
|PSDTC
|24,46
|68.043.100
|% 9,98
|
|AGYO
|3,58
|14.473.713
|% -3,24
|
|SERVE
|15,00
|175.899
|% -3,23
|
|SEYKM
|19,66
|20.973.850
|% -2,87
|
|BOSSA
|31,62
|3.288.149
|% -2,83
|
|DESA
|9,43
|13.866.285
|% -2,78
|
|GARAN
|9,89
|1.132.882.008
|% 0,10
|
|THYAO
|12,91
|962.823.201
|% 1,81
|
|SASA
|27,96
|593.677.557
|% 1,75
|
|KOZAL
|104,80
|564.451.288
|% 1,35
|
|YKBNK
|2,63
|507.175.956
|% -0,38
|
|YKBNK
|2,63
|507.175.956
|% -0,38
|
|GARAN
|9,89
|1.132.882.008
|% 0,10
|
|ODAS
|1,51
|168.323.083
|% 3,42
|
|AKYHO
|2,27
|165.587.384
|% 9,66
|
|THYAO
|12,91
|962.823.201
|% 1,81
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2950
|8,2965
|% -0,11
|
|Euro
|9,8312
|9,8353
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,4031
|11,4603
|% 0,09
|
|Frank
|9,0223
|9,0767
|% -0,19
|
|Riyal
|2,2051
|2,2161
|% -0,14
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|-1,39
|
|Altın Gr.
|483
|484
|-0,89
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,20
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,07
|
|B. Petrol
|70,58
|70,58
|-1,06
|
Seans Raporu
17:18
daha fazla
-
17:32MNDRS
Yüzde 6.31 oranında artışla 2.36 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 930, 507 adet işlem
-
17:31MEPET
Yüzde 7.66 oranında artışla 2.81 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 072, 137 adet işlem
-
17:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 03 artarak (% 0.08 ) 1, 301
-
17:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISBIR, PSDTC, PSDTC, TGSAS, LUKSK, BURCE, DIRIT, PSDTC, KONTR, BALAT
-
17:30
MNDRS, MEPET, ANELE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında