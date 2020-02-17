***SKTAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.02.2020 17:42
***SKTAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SKTAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yaşar Baran Kayhan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819583
BIST
17:30120.843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 691,90
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
17:306,0523
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 6,0490
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
17:306,5599
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0012
|Açılış
|: 6,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
17:30307,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,25
|Açılış
|: 307,83
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|TSPOR
|5,56
|302.276.269
|% 19,31
|
|GUBRF
|18,22
|367.863.806
|% 16,72
|
|GSRAY
|3,36
|1.019.262.967
|% 16,67
|
|KUTPO
|10,75
|86.581.240
|% 14,12
|
|YKGYO
|3,54
|28.679.737
|% 13,83
|
|ARDYZ
|15,86
|34.778.885
|% -11,89
|
|ERBOS
|24,62
|19.792.184
|% -10,41
|
|HUBVC
|39,58
|54.275.524
|% -8,34
|
|QNBFL
|141,70
|3.482.914
|% -7,99
|
|TLMAN
|13,07
|58.085.942
|% -7,11
|
|ASELS
|28,92
|1.912.361.864
|% -0,55
|
|THYAO
|15,24
|1.763.431.780
|% 2,35
|
|GSRAY
|3,36
|1.019.262.967
|% 16,67
|
|ODAS
|2,33
|975.182.385
|% 8,37
|
|PETKM
|4,16
|515.343.031
|% 0,24
|
|ODAS
|2,33
|975.182.385
|% 8,37
|
|GSRAY
|3,36
|1.019.262.967
|% 16,67
|
|KRDMD
|2,97
|471.335.375
|% 2,41
|
|PETKM
|4,16
|515.343.031
|% 0,24
|
|BJKAS
|2,95
|350.438.860
|% 2,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8472
|7,8866
|% -0,37
|
|Frank
|6,1375
|6,1744
|% -0,06
|
|Riyal
|1,6081
|1,6161
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.582
|-0,79
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|2.038
|2.068
|3,00
|
|Tam
|2.029
|2.080
|-1,11
|
|Yarım
|981
|1.006
|-0,53
|
|Çeyrek
|492
|503
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,82
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,02
|
|B. Petrol
|57,27
|57,27
|-0,06
|
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