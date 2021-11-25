***SKTAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.11.2021 09:11
***SKTAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler SKTAS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Eyüp Hilmi Kayhan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979535
BIST
18:051.812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
0
En Düşük
0
18:0512,0957
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,2081
|Açılış
|: 12,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
18:0513,5965
En Yüksek
|Değişim
|: 2,00%
|| 0,2668
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
18:05702,33
En Yüksek
|Değişim
|: 2,75%
|| 18,80
|Açılış
|: 702,33
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
702,41
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARAN
|11,83
|4.968.136.482
|% 0,00
|
|PKENT
|3.600,00
|3.165.071
|% 0,00
|
|TRILC
|10,80
|333.327.451
|% 0,00
|
|VERTU
|26,02
|127.095.125
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,00
|
|GARAN
|11,83
|4.968.136.482
|% 0,00
|
|PKENT
|3.600,00
|3.165.071
|% 0,00
|
|TRILC
|10,80
|333.327.451
|% 0,00
|
|VERTU
|26,02
|127.095.125
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,00
|
|GARAN
|11,83
|4.968.136.482
|% 0,00
|
|THYAO
|18,97
|3.353.964.475
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,00
|
|AKBNK
|6,98
|2.539.119.353
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,78
|2.491.575.236
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,00
|
|GARAN
|11,83
|4.968.136.482
|% 0,00
|
|AKBNK
|6,98
|2.539.119.353
|% 0,00
|
|PETKM
|7,94
|2.341.239.979
|% 0,00
|
|ADESE
|0,89
|258.769.516
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0143
|12,0957
|% 1,75
|
|Euro
|13,4942
|13,5965
|% 2,00
|
|Sterlin
|16,1970
|16,2782
|% 2,51
|
|Frank
|12,9834
|13,0616
|% 2,40
|
|Riyal
|3,2344
|3,2506
|% 2,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.793
|4,27
|
|Altın Gr.
|699
|699
|15,49
|
|Cumhuriyet
|4.542
|4.610
|-219,00
|
|Tam
|4.517
|4.647
|-219,11
|
|Yarım
|2.183
|2.248
|-105,99
|
|Çeyrek
|1.095
|1.124
|-52,99
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,64
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,21
|9,23
|0,22
|
|B. Petrol
|82,40
|82,40
|0,15
|