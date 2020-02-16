***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***SKTAS*** SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat32 306.487.757 373.898.521Satışların Maliyeti32 -259.481.108 -282.871.339TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)47.006.649 91.027.182Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları12-32 36.104.301 37.222.678BRÜT KAR (ZARAR)83.110.950 128.249.860Genel Yönetim Giderleri34 -28.281.899 -31.368.594Pazarlama Giderleri34 -26.458.433 -26.575.908Araştırma ve Geliştirme Giderleri34 -941.473 -2.235.513Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler35 22.229.568 45.693.464Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler35 -12.162.705 -22.837.157ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)37.496.008 90.926.152Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler36 30.288.757 1.035.931Yatırım Faaliyetlerinden Giderler36 -5.229.405 -4.034.334Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar16 8.023 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)62.563.383 87.927.749Finansman Gelirleri38 10.474.796 4.603.357Finansman Giderleri38 -92.328.867 -153.115.282SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-19.290.688 -60.584.176Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri4.924.649 -15.578.395Dönem Vergi (Gideri) Geliri41 0 -14.074.553Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri41 4.924.649 -1.503.842SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-14.366.039 -76.162.571DÖNEM KARI (ZARARI)-14.366.039 -76.162.571Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları42 -14.366.039 -76.162.571Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)-Ana ortaklığa ait sürdürülen faaliyetlerden 1 kuruş nominal değerli 100 adet pay başına kazanç / (kayıp) 42 -0,35810000 -1,89840000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.552.268 53.352.705Dönem Karı (Zararı)-14.366.039 -76.162.571Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-14.366.039 -76.162.571Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.934.719 125.178.852Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15-18 17.502.223 19.279.050Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler9 75.040 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 75.040Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12.737.989 11.549.006Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler28 8.744.268 7.398.967Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler3.993.721 4.150.039Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler30.385.417 45.468.313Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler38 -6.955.767 -386.941Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler38 37.341.184 45.855.254Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler-8.337.021 -8.379.293Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.841.934 61.600.522Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-36.478.121 -38.476.523Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-373.820 -1.253.845Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-36.104.301 -37.222.678Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-8.023 0İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-8.023Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler41 -4.924.651 14.862.936Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler23.635.935 19.274.841Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler356.044 2.211.279Canlı Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler23.279.891 17.063.562Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler40 -29.496.003 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler20.304.524 5.493.259Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7-8 24.138.429 -23.757.295İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.714 476.899İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)24.140.143 -24.234.194Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.215.598 350.364İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.215.598 350.364Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler11 -4.853.719 -18.046.954Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7-8 6.195.549 37.704.423İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.804.200 -734.146İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.391.349 38.438.569Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)26 -5.281.504 6.878.288Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.213.200 453.205İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.099.979 -3.099.979İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7.113.221 3.553.184İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.891.833 1.911.228Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-5.891.833 1.911.228Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları12.873.204 54.509.540Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler28 -3.162.675 -3.438.568Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-3.623.896 -548.286Vergi İadeleri (Ödemeleri)41 -1.871.386 -4.318.428Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)8.337.021 7.148.447YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI92.113.647 -13.902.855Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri103.011.898 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15-18-36 168.426 193.549Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15-18-36 168.426 193.549Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15-18-36 -8.060.101 -9.019.150Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.353.236 -8.159.925Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15-18-36 -706.865 -859.225Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12-36 10.010.804 8.938.756Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12-36 -19.973.147 -14.402.951Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Faiz6.955.767 386.941FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-99.945.808 -35.608.841Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri25 127.355.935 77.819.138Kredilerden Nakit Girişleri25 127.355.935 77.819.138Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları25 -194.257.545 -81.689.270Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları25 -194.257.545 -81.689.270Ödenen Faiz-37.341.184 -31.797.683Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4.296.986 58.974YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.720.107 3.841.009Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-319.550 -225.447NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.400.557 3.615.562DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 12.568.628 8.953.066DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 16.969.185 12.568.628Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri16.969.185 12.568.628Ticari Alacaklar37.484.638 80.499.435İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar1.714 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar37.482.924 80.499.435Diğer Alacaklar4.568.933 103.479İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.568.933 103.479Stoklar66.910.488 86.784.133Canlı Varlıklar2.942.250 1.849.500Peşin Ödenmiş Giderler4.231.643 5.603.151İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.231.643 5.603.151Diğer Dönen Varlıklar11.834.690 10.012.317İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar11.834.690 10.012.317ARA TOPLAM144.941.827 197.420.643TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR144.941.827 197.420.643DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8.299 8.299Diğer Finansal Yatırımlar8.299 8.299Ticari Alacaklar52.495 302.351İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar52.495 302.351Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar1.219.333 1.211.310Canlı Varlıklar134.007.700 112.313.697Maddi Duran Varlıklar294.853.052 457.038.560Arazi ve Arsalar172.529.000 177.645.230Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri9.095.241 11.243.695Binalar68.335.791 132.021.272Tesis, Makine ve Cihazlar39.399.344 130.140.602Taşıtlar1.995.289 358.165Mobilya ve Demirbaşlar671.804 930.168Özel Maliyetler115.597 150.386Yapılmakta Olan Yatırımlar2.710.986 4.549.042Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.048.897 8.566.735Diğer Haklar0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar7.048.897 8.566.735Diğer Duran Varlıklar127.956 6.130.787İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar127.956 6.130.787TOPLAM DURAN VARLIKLAR437.317.732 585.571.739TOPLAM VARLIKLAR582.259.559 782.992.382KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar55.262.114 61.366.303İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar55.262.114 61.366.303Banka Kredileri55.262.114 61.366.303İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları46.034.111 88.747.236İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları46.034.111 88.747.236Banka Kredileri41.052.772 81.338.976Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.981.339 7.408.260İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler42.912.580 38.615.597Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri0 0Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler42.912.580 38.615.597Ticari Borçlar80.879.950 98.274.502İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7.325.604 3.521.404İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar73.554.346 94.753.098Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9.227.824 14.509.328Diğer Borçlar16.160.393 1.797.819İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar16.160.393 1.797.819Türev Araçlar0 373.820Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 373.820Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.147.056 5.111.814İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.147.056 5.111.814Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 11.720.950Kısa Vadeli Karşılıklar3.993.721 4.150.039Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.992.845 2.692.307Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar876 1.457.732Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM257.617.749 324.667.408TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER257.617.749 324.667.408UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar200.966.121 246.700.992İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar200.966.121 246.700.992Banka Kredileri188.621.920 233.251.711Kiralama İşlemlerinden Borçlar12.344.201 13.449.281Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar6.339.337 3.998.480İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 3.099.979İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.339.337 898.501Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Devlet Teşvik ve Yardımları0 1.388.744Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)979.053 1.766.176İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)979.053 1.766.176Uzun Vadeli Karşılıklar23.430.737 24.200.030Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar23.430.737 24.200.030Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30.984.524 49.952.901Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER262.699.772 328.007.323TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER520.317.521 652.674.731ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar61.942.038 130.317.651Ödenmiş Sermaye40.120.000 40.120.000Sermaye Düzeltme Farkları18.395.552 18.395.552Sermaye Avansı0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)260.289 260.289Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)194.525.609 281.322.004Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)193.243.947 226.909.176Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)197.644.447 231.513.931Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.400.500 -4.604.755Yabancı Para Çevrim Farkları1.281.662 54.412.828Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.672.341 9.672.341Yasal Yedekler9.672.341 9.672.341Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-186.665.714 -143.289.964Net Dönem Karı veya Zararı-14.366.039 -76.162.571TOPLAM ÖZKAYNAKLAR61.942.038 130.317.651TOPLAM KAYNAKLAR582.259.559 782.992.382Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.120.000 18.395.552 260.289 0 144.926.275 -4.169.753 140.756.521 140.756.521 28.940.406 0 0 28.940.406 9.672.341 -101.220.904 -43.621.770 -144.842.674 93.302.436 93.302.436Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 -182.524 -182.524 -182.524 0 -182.524Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-182.524 -182.524 -182.524 0 -182.524Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0 0Diğer Düzeltmeler-2.203.997 -2.203.997 -2.203.997 2.203.998 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 -99.199.432 -43.621.770 -43.621.770 93.119.912 93.119.912Transferler0 468.762 -44.090.532 43.621.770 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)88.791.654 -435.002 88.356.652 0 0 0 0 0 88.356.652 25.003.660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.003.660 0 0 0 0 0 -76.162.571 -76.162.571 37.197.741 0 37.197.741Dönem Karı (Zararı)-76.162.571 -76.162.571 -76.162.571 0 -76.162.571Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)88.791.654 -435.002 88.356.652 88.356.652 25.003.660 0 0 25.003.660 113.360.312 0 113.360.312Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0 0Sermaye Avansı0 0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0 0Kar Payları0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler40.120.000 18.395.552 0 0 0 0 0 260.289 0 0 0 0 231.513.931 0 -4.604.755 0 226.909.176 0 0 0 0 0 226.909.176 54.412.828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54.412.828 9.672.341 0 0 0 -143.289.964 -76.162.571 -219.452.535 130.317.651 0 130.317.651Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler40.120.000 18.395.552 260.289 231.513.931 -4.604.755 226.909.176 226.909.176 54.412.828 54.412.828 9.672.341 -143.289.964 -76.162.571 -219.452.535 130.317.651 130.317.651Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler-6.211.571 -6.211.571 -6.211.571 6.211.571 6.211.571 0 0Transferler-76.162.571 76.162.571 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -16.797 -16.797 -16.797 10.402.172 10.402.172 -14.366.039 -14.366.039 -3.980.664 -3.980.664Dönem Karı (Zararı)-14.366.039 0 -14.366.039 -14.366.039Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 -16.797 -16.797 -16.797 10.402.172 10.402.172 10.385.375 10.385.375Sermaye ArttırımıSermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-27.657.913 221.052 -27.436.861 -27.436.861 -63.533.338 -63.533.338 26.575.249 26.575.249 -64.394.951 -64.394.951Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler40.120.000 18.395.552 0 0 0 0 260.289 0 0 0 0 197.644.447 0 -4.400.500 0 193.243.947 0 0 0 0 0 193.243.947 1.281.662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.281.662 9.672.341 0 0 0 -186.665.714 -14.366.039 -201.031.753 61.942.038 0 61.942.038Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-14.366.039 -76.162.571DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-16.797 88.356.652Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 88.791.654Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-16.797 -435.002Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar10.402.172 25.003.660Yabancı Para Çevrim Farkları10.402.172 25.003.660Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)10.402.172 25.003.660Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.385.375 113.360.312TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.980.664 37.197.741Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-3.980.664 37.197.741http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819334BIST